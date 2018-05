Nach den tödlichen Konfrontationen ist die Kritik groß. Südafrika ruft seinen Botschafter aus Israel zurück. Macron will mit Premierminister Netanjahu telefonieren.

Nach der Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem hat die Türkei ihren Botschafter aus den Vereinigten Staaten aus Protest abgezogen. Das gab die türkische Botschaft in Washington bekannt. Zudem berief die Türkei ihren Botschafter in Israel für Konsultationen zurück in die Heimat.

Das Außenministerium in Ankara teilte mit, die Verlegung der US-Botschaft sei "juristisch null und nichtig" und missachte die legitimen Rechte des palästinensischen Volkes.

Auch Südafrika hat seinen Botschafter zurückberufen. Südafrika verurteile die "wahllose und gravierende" Gewalt, erklärte das Außenministerium in Pretoria. Es bedürfe einer unabhängigen Untersuchung, damit die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen würden. Botschafter Sisa Ngombane werde auf unbestimmte Zeit zurückberufen, erklärte das Ministerium. Südafrika zeigt sich häufig solidarisch mit den Palästinensern.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die tödlichen Konfrontationen an der Grenze zum Gazastreifen unterdessen als "die Gewalt der israelischen Streitkräfte gegen die Demonstranten" verurteilt.

In Telefonaten mit Palästinenserpräsident Mahmud Abbas ...

