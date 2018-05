Mit unserem neuen Wikifolio Finanztrends Biotech SmallCaps bieten wir Zugang zu den vielversprechendsten Unternehmen aus der Biotechbranche. Die Biotechnologie, insbesondere die Biopharmazie, also die Herstellung von biotechnologisch hergestellten Arzneimitteln und Impfstoffen, ist eine der am schnellsten wachsenden Industriezweige. Bisher wagten sich jedoch nur wenige Investoren an diese Branche heran, da die Einschätzung, ob ein Präparat bis zur Marktreife gelangen kann viel Fachwissen erfordert. ... (Robert Sasse)

