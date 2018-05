Ryanair hält an seinen Plänen einer Expansion in die Ukraine nicht nur fest, womöglich könnte das Engagement in Osteuropa sogar noch weiter ausgebaut werden. Gegenüber einer ukrainischen Zeitung bestätigte Ryanair-Chef Michael O'Leary, dass weitere Destinationen in der Ukraine in das Streckennetz aufgenommen werden könnten. Dabei soll es sich um Odessa, Charkiw, Dnipro, Cherson und Winnyzja handeln. Vorerst genießt aber der Ausbau der Flüge nach Kiew oberste Priorität. Damit ist völlig offen, ... (Robert Sasse)

