Bei der börsennotierten Carl Zeiss Meditec AG ist das Geschäftsjahr bereits zur Hälfte vorbei. Der Vorstand legt am Dienstag in Jena Zahlen für die ersten sechs Monate vor, nachdem der Medizintechnik-Konzern traditionell im Oktober gestartet war. Im ersten Geschäftsquartal war der Umsatz des Medizintechnik-Konzerns, der auf Ausrüstungen für Augenärzte spezialisiert ist, um etwa fünf Prozent auf knapp 295 Millionen Euro gestiegen. Laser zur Augenbehandlung sowie künstliche Linsen gegen den Grauen Star gehören traditionell zu den Umsatztreibern des Unternehmens. Carl Zeiss Meditec beschäftigt rund 3000 Mitarbeiter im In- und Ausland./ro/DP/he

ISIN DE0005313704

AXC0023 2018-05-15/05:50