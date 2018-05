Deutschlands zweitgrößter Stahlhersteller Salzgitter freut sich über einen überraschend guten Auftakt in das Jahr 2018. Am Dienstag will das Unternehmen detaillierte Zahlen zum ersten Quartal bekanntgeben. Ende April hatte der Stahlproduzent über einen Vorsteuergewinn im ersten Quartal von 95,9 Millionen Euro berichtet und die Gewinnprognose für 2018 auf 250 Millionen bis 300 Millionen angehoben. Zuvor waren die Salzgitteraner von 200 bis 250 Millionen Euro ausgegangen.

Neben dem erfreulichen Ergebnis des Flachstahlsegmentes hätten sämtliche anderen Geschäftsbereiche mit positiven Resultaten beigetragen. Das im MDax notierte Unternehmen wies bei der Anhebung der Prognose aber "ausdrücklich" darauf hin, dass nicht quantifizierbare Risiken unter anderem aus "globalen handelspolitischen Entwicklungen" den Verlauf des Geschäftsjahres 2018 noch erheblich beeinflussen könnten./bch/DP/he

ISIN DE0008467416

AXC0027 2018-05-15/05:51