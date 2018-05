Chinas Wirtschaft wächst gemessen an aktuellen Daten aus der Industrie, dem Einzelhandel und zu den Investitionen weiter kräftig. Allerdings zeigen die am Dienstag veröffentlichten Daten auch, dass sich das Wachstum der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt verlangsamen dürfte. So ging der Anstieg der Investitionen in Sachanlagen weiter zurück und fiel ebenso wie das Plus beim Einzelhandelsumsatz geringer aus, als Experten erwartet hatten. Höher als von Volkswirten erwartet war dagegen das Wachstum in der Industrie.

Die Produktion in der Industrie sei im April im Vergleich zum Vorjahr um sieben Prozent gestiegen, teilte die nationale Statistikbehörde am Dienstag in Peking mit. Von Bloomberg befragte Experten hatten mit einem geringeren Anstieg gerechnet. Zudem zog das Wachstum der Industrieproduktion im Vergleich zu den Vormonaten deutlich an und erreichte den höchsten Stand seit Mitte 2017.

Der Umsatz im Einzelhandel legte im April um 9,4 Prozent und damit etwas schwächer als noch im März zu. Damals war er noch um 10,1 Prozent geklettert. Experten hatten mit einem Rückgang der Wachstumsrate auf 10 Prozent gerechnet. Auch der Anstieg der Sachinvestitionen in den ersten vier Monaten blieb mit sieben Prozent bis Ende April hinter den Erwartungen der Experten zurück. Sie hatten mit einem Plus von 7,4 Prozent gerechnet.

Die stärkere Regulierung des Finanzsektors beginne auf das Wachstum zu drücken, sagte HSBC-Experte Frederic Neumann. Er geht davon aus, dass in den kommenden Monaten vor allem die Investitionen in Infrastrukturprojekte weiter zurückgehen werden. In den ersten drei Monaten des Jahres ist die Wirtschaft des Landes im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,8 Prozent gewachsen. Damit liegt das Wachstum bislang über dem Jahresziel der Regierung, das mit "rund 6,5 Prozent" angegeben wird./zb

AXC0031 2018-05-15/06:21