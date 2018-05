Spediteure haben keine Chance, ihre Kosten mit umweltfreundlichen Fahrzeugen zu senken - weil die versprochenen E-Trucks auf sich warten lassen.

Andreas Scheuer ist noch keine hundert Tage im Amt, da hat er bereits die Spediteurs- und Logistikbranche gegen sich aufgebracht. Auslöser ist die Ankündigung des neuen Bundesverkehrsministers, die Mautsätze auf den Bundesfernstraßen kräftig zu erhöhen. Im Gegenzug hat er sich aber großzügig gezeigt und will bei elektrisch betriebenen Lkws erst gar keine Maut erheben. Spediteure könnten mit der geplanten Maut-Befreiung im Schnitt 5000 Euro pro Jahr und eingesetztem Fahrzeug sparen.

"Reine Symbolpolitik" sei die Ankündigung des CSU-Politikers, erbost sich nun die Branche, namentlich vertreten durch den Hauptgeschäftsführer des Deutschen Speditions- und Logistikverbands (DSLV), Frank Huster. Nach seiner Auffassung sind "derzeit keine 100 E-Fahrzeuge im praktischen Einsatz, die von der Maut befreit werden könnten", sagte er dem Handelsblatt. Das Ministerium spricht von 12.000, wie aus einer Antwort auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion hervor geht.

Huster konterte nun: Es gebe derartige Fahrzeuge bislang "nicht einmal in Kleinserienmenge". Der von Minister Scheuer propagierte E-Lkws sei "bis auf weiteres ein mautbefreites Phantom". Die Speditionen wollten umsteigen auf E-Lkws. "Sie können aber nicht."

An diesem Dienstag wird der Bundestag den neuen Verkehrsetat für 2018 beraten und bald darauf schon den für 2019. Richtig viel Geld soll die Lkw-Maut dem Bundesverkehrsminister in die Kassen spülen. Waren es 2017 noch 4,66 Milliarden Euro, so plant der Bund in diesem Jahr schon 500 Millionen Euro mehr ein, da die Spediteure in Zukunft nicht nur auf Autobahnen und einigen Kilometern Bundesfernstraße für Lkws ab 7,5 Tonnen Maut zahlen werden, sondern ...

