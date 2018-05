=== 06:50 DE/Stratec Biomedical AG, Ergebnis 1Q, Birkenfeld *** 07:00 DE/Allianz SE, Ergebnis 1Q (08:30 Telefonkonferenz), München *** 07:00 DE/RWE AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Essen *** 07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis 1Q (10:30 Telefonkonferenz), Frankfurt *** 07:00 DE/Merck KGaA, Ergebnis 1Q (09:30 Telefonkonferenz), Darmstadt *** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 2Q (09:00 Telefonkonferenz), Duisburg/Essen *** 07:00 DE/Aurubis AG, ausführliches Ergebnis 2Q, Hamburg *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen April, Frankfurt 07:30 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 1Q (10:00 HV), Mannheim 07:00 DE/Biotest AG, Ergebnis 1Q (10:30 HV in Frankfurt), Dreieich 07:00 DE/TLG Immobilien AG, Ergebnis 1Q, Berlin 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, Ergebnis 1H, Jena 07:00 LU/Corestate Capital Holding SA, Ergebnis 1Q, Luxemburg 07:00 NL/Shop Apotheke Europe NV, Ergebnis 1Q, Venlo *** 07:15 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Köln *** 07:30 DE/Metro AG, ausführliches Ergebnis 1H (10:00 Telefonkonferenz), Düsseldorf *** 07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Salzgitter *** 07:30 DE/Nordex SE, Ergebnis 1Q, Hamburg 07:30 DE/MLP SE, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Wiesloch 07:30 DE/Leifheit AG, Ergebnis 1Q, Nassau 07:30 DE/MVV Energie AG, Ergebnis 1H, Mannheim 07:30 DE/Tele Columbus AG, Ergebnis 1Q, Berlin 07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 1Q, Bergisch Gladbach 07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 1Q, Hamburg *** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 1Q, Wien *** 07:40 DE/Deutsche Wohnen SE, Ergebnis 1Q, Berlin *** 08:00 DE/BIP 1Q (1. Veröffentlichung) kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +0,3% gg Vq zuvor: +0,6% gg Vq kalenderbereinigt PROGNOSE: +2,4% gg Vj zuvor: +2,9% gg Vj 08:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Garbsen *** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Jahresergebnis, Newbury 08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 1H, Luton *** 08:00 FR/Engie SA, Ergebnis 1Q, Paris 08:00 LU/Senvion SA, Ergebnis 1Q, Luxemburg 08:10 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Frankfurt 08:15 DE/Singulus Technologies AG, Ergebnis 1Q, Kahl am Main 08:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 09:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 1Q, Karlsruhe 09:30 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 1Q, Stuttgart *** 10:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Einbringung des Haushalts 2018 in den Bundestag mit anschließender Finanzdebatte, Berlin *** 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 1Q (10:00 HV), Stuttgart 10:00 DE/K+S AG, HV, Kassel 10:00 DE/Lanxess AG, HV, Köln *** 10:30 GB/Arbeitsmarktdaten April Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: +11.600 Personen Arbeitslosenquote PROGNOSE: k.A. zuvor: 2,4% *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Mai PROGNOSE: -8,2 Punkte zuvor: -8,2 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: +85,0 Punkte zuvor: +87,9 Punkte 11:00 DE/Compugroup Medical SE, HV, Koblenz 11:00 DE/Medigene AG, HV, München *** 11:00 EU/BIP 1Q (2. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +0,4% gg Vq/+2,5% gg Vj 1. Veröff.: +0,4% gg Vq/+2,5% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vq/+2,8% gg Vj *** 11:00 EU/Industrieproduktion März Eurozone PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+3,8% gg Vj zuvor: -0,8% gg Vm/+2,9% gg Vj *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 12:00 DE/RIB Software SE, HV, Filderstadt *** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 1Q, Atlanta 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:00 DE/EU-Justizkommissarin Jourova, PK zu den neuen europäischen Datenschutzregeln sowie zum Facebook- Datenskandal, Berlin *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz April PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Mai PROGNOSE: +15,0 zuvor: +15,8 *** 15:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Rede beim DGB-Bundeskongress, Berlin *** 16:00 US/Lagerbestände März PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm *** 18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 1Q, Hamburg 19:10 US/Fed, Rede von San-Francisco-Fed-Präsident Williams (2018 stimmberechtigt im FOMC) beim Economic Club of Minnesota, Minneapolis *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage Mai *** - EU/Außenbeauftragte Mogherini, Gespräche mit den Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens über die Zukunft des Atomabkommens mit dem Iran; danach gemeinsames Treffen mit Irans Außenminister Zarif, Brüssel - DE/Verdi, Fortsetzung der Tarifverhandlungen bei den T-Systems-Unternehmen (bis 16.5.), Köln ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angabe

