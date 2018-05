Zürich - Das Zürcher Kammerorchester mit Intendant Michael Bühler und Music Director Daniel Hope starten im Herbst in die dritte gemeinsame Saison. Mit dem eingeschlagenen Weg wollen sie weiterhin das Tempo vorgeben und ihre Offenheit und Freude für Neues unter Beweis stellen.

Mit besonderen Konzerten möchte das Orchester in der kommenden Saison 2018/19 einen neuen Akzent im Bereich der klassischen Konzertformate setzen und die Sinne aufleben lassen. Mit welchen Sinneserlebnissen wann experimentiert wird und in welcher Form dies in die Konzerte einfliesst, behält sich das ZKO als Überraschung vor. Klar ist aber, dass zahlreiche herausragende Künstler sie dabei unterstützen werden.

Bereits bevor das fulminante Abschlusskonzert der Saison 2017/18 am 19. Juni über die Bühne geht, kann das Zürcher Kammerorchester eine weitere erfolgreiche Saison bilanzieren. Intendant Michael Bühler zeigt sich mit der Entwicklung im Bereich der Auslastung, der Konzertengagements und dem positiven Feedback von allen Seiten mehr als zufrieden: «Das Orchester beweist mit höchster Qualität, dass es zur Weltspitze gehört und das jahrelange Feilen an der Identität des ZKO trägt deutlich Früchte. Diesen Erfolg verdanken wir gleichermassen unseren kooperativen Musikerinnen und Musikern sowie dem innovativen Team rund ums Orchester, das sich mit viel Herzblut und Leidenschaft jeden Tag dafür einsetzt.» Auch für die kommende Saison 2018/19 plant Michael Bühler mit dem ZKO so einige grosse Momente.

Tourneen, grosse Künstler und Zürich als Homebase

Nach Tourneen in Südamerika, Nordamerika, Istanbul, Deutschland, Rumänien und Italien reist das Zürcher Kammerorchester nächste Saison nach Australien, China, Südkorea, Macau, Taiwan, Spanien und Istanbul. So ...

