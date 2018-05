Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

EUROBONDS - Trotz massiver Widerstände aus fast allen Euro-Staaten will die EU-Kommission nächste Woche vorschlagen, Anleihen von Euro-Staaten zu bündeln und als verbrieftes Finanzprodukt auf den Kapitalmarkt zu bringen. Eine eigens dafür zu gründende private Zweckgesellschaft solle Staatsanleihen der Euro-Staaten zu sogenannten Sovereign Bond-Backed Securities (SBBS) zusammenlegen. Die Kommission erhofft sich davon eine Belebung des europäischen Kapitalmarktes und eine Stabilisierung des Bankensystems. "Diese neuen Wertpapiere" könnten "das Angebot an risikoarmen Vermögenswerten erhöhen" und "die Diversifikation" des Banken-Portfolios befördern, heißt es in dem Entwurf der EU-Kommission. (Handelsblatt S. 10, FAZ S. 15/SZ S. 17/Börsen-Zeitung S. 1)

EZB - Die Dauerkritik von außen hat dazu beigetragen, dass die Europäische Notenbank (EZB) ihre Unabhängigkeit weit auslegt und auch auf Bereiche bezieht, die gar nichts direkt mit Geldpolitik zu tun haben. Sie lehnt jede Art von Kontrolle ab. (Handelsblatt S. 30)

GRIECHENLAND - Der griechische Finanzminister Euclid Tsakalotos schließt kategorisch aus, dass sein Land nach Ablauf des Rettungsprogramms um weitere Unterstützung europäischer Institutionen in Anspruch nehmen wird. "Wir schließen das Programm im August ab und wir werden nicht um die Absicherung durch eine Kreditlinie bitten", sagt Tsakalotos in einem Interview. Wegen zunehmender Turbulenzen auf den Finanzmärkten müsse Griechenland vorsichtig sein, sagte Tsakalotos. Zugleich fordert er, dass Europa mit seiner Fiskalpolitik die Nachfrage auf dem Weltmarkt erhöht. (FAZ S. 16)

DATENSCHUTZ - Die Bundesdatenschutzbeauftragte Andrea Voßhoff hat Zweifel geäußert, ob die Aufsichtsbehörden den neuen Anforderungen der EU-Datenschutzgrundverordnung gewachsen sind. "Wenn die Datenschutzgrundverordnung gelingen soll, dann ist der Gesetzgeber gefordert, die Aufsichtsbehörden entsprechend auszustatten. Da ist noch Luft nach oben", sagte Voßhoff. (Handelsblatt S. 9)

IRAN - Der FDP-Außenexperte Alexander Graf Lambsdorff fordert von der Bundesregierung konkrete Maßnahmen zum Schutz von Banken und Unternehmen, die im Iran tätig sind und aufgrund der angekündigten US-Sanktionen um ihr USA-Geschäft fürchten. "Für viele Banken wird es schwierig, Projekte im Iran zu finanzieren, wenn sie zugleich im amerikanischen Markt tätig sind - und das sind die meisten Banken", sagte Graf Lambsdorff. (Redaktionsnetzwerk Deutschland).

STEUER - Die von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) für das kommende Jahr angekündigte Steuerentlastung wird einem Durchschnittsverdiener mit einem Monatsbruttolohn von 3.000 Euro 6 Euro mehr netto im Monat einbringen. Das geht aus Berechnungen des Deutschen Steuerzahlerinstituts (DSi), dem Forschungsinstitut DSI des Steuerzahlerbundes, für die Rheinische Post hervor. Demnach würde ein Steuerzahler mit einem Monatsbrutto von 2.000 Euro durch den von Scholz angekündigten Abbau der kalten Progression um 4 Euro monatlich entlastet, egal, ob er alleinstehend oder verheiratet ist. Bei einem höheren Verdienst von 5.000 Euro käme durch die angekündigte Maßnahme ein Plus von immerhin 10 bis 11 Euro mehr netto heraus. (Rheinische Post)

GESUNDHEITSKARTE - Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat klargestellt, dass er an der elektronischen Gesundheitskarte(eGK) festhält. "Die Milliarde ist nicht umsonst investiert", sagte er. Sein Abteilungsleiter für "Digitalisierung und Innovation", Gottfried Ludewig, schrieb am Montag einen eiligen Brief an die Spitzenverbände der Krankenkassen und Ärzte, um zu erklären, dass man das Projekt wie geplant fortsetze. (Süddeutsche Zeitung S. 6).

ATOMDEAL - Die EU-Kommission will den USA im Streit über den Atomdeal mit Iran Paroli bieten. "Wir wollen alle Instrumente nutzen, die uns zur Verfügung stehen", sagte ein hochrangiger EU-Vertreter. Vorbereitet werden derzeit mehrere Maßnahmen. So könnte Firmen aus der EU untersagt werden, sich US-Sanktionen zu unterwerfen. Genutzt werden könnte dafür ein aus den neunziger Jahren stammendes und bisher nie angewandtes Instrument - das so gennannte blocking statute. (Süddeutsche Zeitung S.8)

