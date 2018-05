Das Medienunternehmen Ströer ist unerwartet stark in das neue Geschäftsjahr gestartet. Von Januar bis März legten die Erlöse im Vergleich zum Vorjahr um ein Fünftel auf 336,6 Millionen Euro zu, wie der MDax -Konzern am Dienstag in Köln mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg zudem nach der Umstellung auf den neuen Rechnungslegungsstandard um 16 Prozent auf 110 Millionen Euro, wovon unter dem Strich ein bereinigter Überschuss von 29,2 Millionen Euro hängen blieb.

Konzernchef Udo Müller bestätigte die Mitte Februar herausgegebene Jahresprognose. So peilt das Unternehmen weiterhin einen Umsatzanstieg auf 1,6 Milliarden Euro an, nach 1,3 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2017. Das bereinigte Ebitda soll zudem auf 535 Millionen Euro klettern./kro/jha/

ISIN DE0008467416 DE0007493991

