Das Softwareunternehmen Leidos Holdings Inc. (ISIN: US5253271028, NYSE: LDOS) gibt eine Dividende von 32 US-Cents je Anteilsschein bekannt. Am 29. Juni 2018 erfolgt die Auszahlung (Record date: 15. Juni 2018). Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,28 US-Dollar ausbezahlt. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 62,30 US-Dollar bei 2,05 Prozent (Stand: 14. Mai 2018). Der Softwarehersteller mit Firmensitz in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...