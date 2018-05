Die britische Investmentbank Barclays hat Deutsche Bank mit "Underweight" und einem Kursziel von 8 Euro in die Bewertung aufgenommen. "Es muss sich etwas ändern, nur was?" - so der Titel der am Dienstag vorliegenden Studie des Analysten Amit Goel. Laut seinen Schätzungen wird es die Bank in den kommenden Jahren schwer haben, eine Rendite über 2 bis 3 Prozent zu erwirtschaften. Die mit dem Zwischenbericht angekündigten Schritte führten zu kurzfristig sinkender Profitabilität und lösten die Probleme vermutlich nicht, so Goel./ag/ajx

Datum der Analyse: 14.05.2018

