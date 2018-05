The following instruments on XETRA do have their first trading day 15.05.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 15.05.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000CZ40MT9 COBA MTN 18/43 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1P0F0 LBBW STUFENZINS 18/21 BD00 BON EUR N

CA XFRA US023135BF28 AMAZON.COM 2037 BD00 BON USD N

CA XFRA US377372AL15 GLAXOSMITHKLINE CAP.18/23 BD01 BON USD N

CA XFRA US377372AM97 GLAXOSMITHKLINE CAP.18/25 BD01 BON USD N

CA XFRA US377372AN70 GLAXOSMITHKLINE CAP.18/28 BD02 BON USD N

CA XFRA US377373AE54 GLAXOSM.CAP. 18/21 BD02 BON USD N

CA XFRA US377373AF20 GLAXOSM.CAP. 18/21 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US404280BQ12 HSBC HLDGS 18/21 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US404280BR94 HSBC HLDGS 18/24 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US404280BS77 HSBC HLDGS 18/24 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US891906AE92 TOTAL SYSTEM SERV. 18/23 BD02 BON USD N

CA XFRA US912810SC36 US TREASURY 2048 BD02 BON USD N

CA XFRA US9128283Q14 US TREASURY 2021 BD02 BON USD N

CA XFRA US9128284N73 US TREASURY 2028 BD02 BON USD N

CA XFRA US9128284P22 US TREASURY 2021 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1821814800 FORD MOTOR CRED.18/21 FLR BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1822557697 WORLD BK 18/23 MTN BD02 BON ZAR N

CA 43UB XFRA CA02650G1037 AMERICAN HELIUM INC. EQ00 EQU EUR N

CA HM4 XFRA CA44861F1027 HYBRID MINERALS INC. EQ01 EQU EUR N