The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.05.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.05.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0039852493 EMISS.GEM.WOHNB. 08-18 33 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000BLB6EV6 BAY.LDSBK.IS.S.30330 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LBW9UX7 LBBW OPF.1248 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4T283 DZ BANK IS.A507 BD01 BON EUR N

CA XFRA US58933YAG08 MERCK CO. 13/18 BD01 BON USD N

CA XFRA CH0234835475 TESSIN 14-18 BD02 BON CHF N

CA XFRA US58933YAH80 MERCK CO. 13/18 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US69371RM523 PACCAR FINANCIAL 2018 MTN BD02 BON USD N

CA QCIB XFRA US747525AG87 QUALCOMM 15/18 BD02 BON USD N

CA XFRA USU2339CBU19 DAIMLER FIN.N.A. 15/18FLR BD02 BON USD N

CA DCJL XFRA USU2339CBV91 DAIMLER FIN.N.A.15/18REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1136100184 INTER-AMER.DEV.BK14/18MTN BD02 BON BRL N

CA XFRA XS1232274255 HSIN CHONG GRP HLDG.15/18 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1412586486 FMS WERTMGMT MTN 16/18 DL BD02 BON USD N