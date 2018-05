SINGULUS TECHNOLOGIES veröffentlicht Bericht für das 1. Quartal 2018 DGAP-News: SINGULUS TECHNOLOGIES AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung SINGULUS TECHNOLOGIES veröffentlicht Bericht für das 1. Quartal 2018 15.05.2018 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Presseinformation SINGULUS TECHNOLOGIES veröffentlicht Bericht für das 1. Quartal 2018 * Auftragsbestand liegt mit 125,5 Mio. EUR deutlich über Vorjahr * Umsatz im ersten Quartal mit 17,3 Mio. EUR noch unter Vorjahr * EBIT in Höhe von -1,6 Mio. EUR * Anzahlungen bis dato in Höhe von über 40 Mio. EUR * Mehrere größere Aufträge im Segment Solar * Segment Solar entwickelt sich insgesamt weiter positiv Kahl am Main,15. Mai 2018 - Der Umsatz im SINGULUS TECHNOLOGIES Konzern (SINGULUS TECHNOLOGIES) belief sich im Berichtsquartal 2018 auf 17,3 Mio. EUR und lag somit unter dem Vorjahresvergleichswert mit 26,1 Mio. EUR. Der hohe Auftragsbestand von 125,5 Mio. EUR (31. März 2017: 92,9 Mio. EUR) lag über dem Volumen des Vorjahres und beinhaltet im Wesentlichen Anlagen zur Produktion von CIGS-Solarmodulen. Der Auftragseingang von SINGULUS TECHNOLOGIES lag im ersten Quartal 2018 mit 36,1 Mio. EUR deutlich über dem Vorjahr (9,1 Mio. EUR). Insgesamt schloss das erste Quartal 2018 unter Vorjahresniveau mit einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in Höhe von -1,6 Mio. EUR (Vorjahr: 1,4 Mio. EUR) ab. Das EBITDA mit -1,2 Mio. EUR lag ebenfalls unter dem Vorjahr in Höhe von 1,9 Mio. EUR. Innerhalb der ersten drei Monate des Geschäftsjahres wurde eine Bruttomarge in Höhe von 27,1 % (Vorjahr: 30,1 %) erzielt. Dr.-Ing. Stefan Rinck, CEO SINGULUS TECHNOLOGIES: "Wir haben in den ersten Monaten 2018 Anzahlungen für die Lieferung von Produktionsanlagen hauptsächlich im Segment Solar für ein Auftragsvolumen von über 40 Mio. EUR erhalten. Unser Unternehmen konnte damit die führende Position bei der Lieferung von Produktionsanlagen für CIGS-Solarmodule weiter ausbauen." Dr.-Ing. Rinck fährt fort: "Neben dem Wachstum im Bereich Solar wird SINGULUS TECHNOLOGIES auch 2018 intensiv an der Einführung seiner Prozesse und Anlagen in neue Marktbereiche arbeiten. Wir erwarten bei den Maschinen für Halbleiter, für dekorative Anwendungen sowie für Anwendungen in der Medizintechnik in diesem Jahr weitere Abschlüsse." Die Mitarbeiterzahl im SINGULUS TECHNOLOGIES Konzern blieb mit 318 Mitarbeitern zum 31. März 2018 auf konstantem Niveau (31. Dezember 2017: 315 Mitarbeiter). Ausblick für das Geschäftsjahr 2018 SINGULUS TECHNOLOGIES plant nach IFRS für das Jahr 2018 eine deutliche Steigerung der Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr. Obwohl eine Reihe von Projekten erst gegen Ende des Quartals gestartet wurde, erwartet der Vorstand einen deutlichen Anstieg der Umsatzerlöse der Unternehmensgruppe auf einen Betrag im niedrigen dreistelligen Millionenbereich. Das EBIT im Geschäftsjahr 2018 soll entsprechend im mittleren einstelligen Millionenbereich positiv abschließen. Die wichtigsten Umsatz- und Ergebnisimpulse sollen dabei aus dem Segment Solar kommen und hierbei im Wesentlichen aus wenigen, großen Projektaufträgen für Investitionen in Produktionslinien für Dünnschicht-Solarmodule auf Basis der CIGS-Technologie resultieren. Grundlage für die Erreichung der gesteckten Ziele ist der planmäßige Fortgang der kontrahierten Projekte, insbesondere der Eingang der weiteren Anzahlungen unseres Kunden CNBM für die derzeit zu erstellenden Anlagen an den Standorten Bengbu und Meishan. 1. Quartal 2017 2018 Umsatz (brutto) Mio. EUR 26,1 17,3 Auftragseingang Mio. EUR 9,1 36,1 Auftragsbestand (31.03.) Mio. EUR 92,9 125,5 EBIT Mio. EUR 1,4 -1,6 EBITDA Mio. EUR 1,9 -1,2 Periodenergebnis Mio. EUR 0,9 -2,1 Ergebnis pro Aktie EUR 0,11 -0,24 Mitarbeiter per 31.03. 315 318 SINGULUS TECHNOLOGIES - Innovationen für neue Technologien SINGULUS TECHNOLOGIES baut innovative Maschinen und Anlagen für effiziente und ressourcenschonende Produktionsprozesse. Die Strategie von SINGULUS TECHNOLOGIES besteht in der Nutzung und Erweiterung der bestehenden Kernkompetenzen. Die Kernkompetenzen beinhalten die Beschichtungstechnik, Oberflächenbehandlung, die Nasschemie sowie thermische Verfahrensprozesse. Das Unternehmen bietet Maschinen an, die weltweit in den Bereichen Solar, Halbleitertechnik, Medizintechnik, Consumer Goods und Optical Disc eingesetzt werden. Bei allen Maschinen, Verfahren und Applikationen nutzt SINGULUS TECHNOLOGIES das Know-how in den Bereichen Automatisierung und Prozesstechnik. SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103, D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5 Kontakt: Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279 Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: + 49 (0) 1709202924 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SINGULUS TECHNOLOGIES AG Hanauer Landstrasse 103 63796 Kahl am Main Deutschland Telefon: +49 (0)1709202924 Fax: +49 (0)6188 440-110 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de Internet: www.singulus.de ISIN: DE000A1681X5, DE000A2AA5H5 WKN: A1681X, A2AA5H Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

