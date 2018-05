DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

Das Wirtschaftswachstum in Deutschland dürfte sich im ersten Quartal 2018 spürbar abgeschwächt haben. Volkswirte erwarten nach Veröffentlichung von Produktions- und Außenhandelsdaten für März, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,3 Prozent gestiegen ist. Im vierten Quartal 2017 waren es noch 0,6 Prozent gewesen und im Jahresdurchschnitt der Quartalsraten 0,7 Prozent. Die Erholung bei Produktion und Exporten im letzten Monat des Quartals war voraussichtlich nicht stark genug, um das schwächste Quartal seit Ende 2016 zu verhindern. Grundsätzlich sind die Ökonomen aber optimistisch, dass sich die Konjunkturerholung in Deutschland fortsetzen wird. So weist die Dekabank darauf hin, dass die Unternehmen zuletzt von ausgeprägten Engpässen bei Material, Maschinen und Personal berichtet hätten, sich aber gleichzeitig einer sehr hohen Nachfrage gegenübersähen. Andere, wie die Commerzbank, rechnen unter Verweis auf den anhaltenden Rückgang der Auftragseingänge mit weiterhin niedrigeren BIP-Zuwachsraten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DEUTSCHE EUROSHOP

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Umsatz 55 +9% 2 51 EBIT 48 +9% 2 44 Ergebnis nach Steuern 30 +7% 2 28

Weitere Termine:

07:30 DE/Metro AG, ausführliches Ergebnis 1H (10:00 Telefonkonferenz)

07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Ergebnis 1Q

07:30 DE/Nordex SE, Ergebnis 1Q, Hamburg

07:30 DE/MLP SE, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz)

07:30 DE/Leifheit AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/MVV Energie AG, Ergebnis 1H

07:30 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 1Q (10:00 HV)

07:30 DE/Tele Columbus AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 1Q

07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 1Q

08:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, ausführliches Ergebnis 1Q

08:00 GB/Vodafone Group plc, Jahresergebnis

08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 1H

08:00 FR/Engie SA, Ergebnis 1Q

08:00 LU/Senvion SA, Ergebnis 1Q

08:10 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q

08:15 DE/Singulus Technologies AG, Ergebnis 1Q

09:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 1Q

09:30 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 1Q

10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 1Q (10:00 HV)

10:00 DE/K+S AG, HV

10:00 DE/Lanxess AG, HV

11:00 DE/Compugroup Medical SE, HV

11:00 DE/Medigene AG, HV

12:00 DE/RIB Software SE, HV

12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 1Q

18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 BIP 1Q (1. Veröffentlichung) kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +0,3% gg Vq zuvor: +0,6% gg Vq kalenderbereinigt PROGNOSE: +2,4% gg Vj zuvor: +2,9% gg Vj -GB 10:30 Arbeitsmarktdaten April Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: +11.600 Personen Arbeitslosenquote PROGNOSE: k.A. zuvor: 2,4% -DE 11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen Mai PROGNOSE: -8,2 Punkte zuvor: -8,2 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: +85,0 Punkte zuvor: +87,9 Punkte -EU 11:00 BIP 1Q (2. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +0,4% gg Vq/+2,5% gg Vj 1. Veröff.: +0,4% gg Vq/+2,5% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vq/+2,8% gg Vj 11:00 Industrieproduktion März Eurozone PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+3,8% gg Vj zuvor: -0,8% gg Vm/+2,9% gg Vj -US 14:30 US/Einzelhandelsumsatz April PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 14:30 Empire State Manufacturing Index Mai PROGNOSE: +14,9 zuvor: +15,8 16:00 Lagerbestände März PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.726,70 -0,15 Nikkei-225 22.843,59 -0,10 Schanghai-Composite 3.167,16 -0,22 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.977,71 -0,18 DAX-Future 12.973,50 -0,19 XDAX 12.971,96 -0,19 MDAX 26.644,50 -0,21 TecDAX 2.773,24 -0,23 EuroStoxx50 3.565,74 0,01 Stoxx50 3.136,44 0,13 Dow-Jones 24.899,41 0,27 S&P-500-Index 2.730,13 0,09 Nasdaq-Comp. 7.411,32 0,11 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 158,29% -63

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,57 -0,57 0,05 Deutschland 10 Jahre 0,61 0,61 0,18 USA 2 Jahre 2,55 2,55 0,66 USA 10 Jahre 3,01 3,00 0,60 Japan 2 Jahre -0,13 -0,14 0,01 Japan 10 Jahre 0,05 0,05 0,00

FINANZMÄRKTE

AUSBLICK: Die Börsen in Europa haben jüngst ihren Schwung nach oben verloren und sind in eine Konsolidierung übergegangen. Am Dienstagmorgen werden DAX & Co auf einem kaum veränderten Niveau zum Vortag erwartet. Damit konsolidiert der deutsche Benchmark-Index unter der 13.000er-Marke, unter die er am Vortag gefallen war. Etwas Unterstützung dürfte von der Währungsseite kommen, der Euro tendiert mit 1,1930 etwas leichter zum Dollar. Die Impulse für die Einzelwerte liefert wieder die Berichtssaison mit nochmals zahlreichen Unternehmen. Aus dem DAX legen mit Allianz, RWE, Commerzbank, Merck und Thyssenkrupp gleich fünf Unternehmen ihre Zahlen vor. Aber auch aus Europa und der zweiten Reihe am deutschen Aktienmarkt kommt eine Zahlenflut. In diesem Umfeld stellt IG am Morgen den DAX bei 12.965 Punkten, dies ist ein Minus von 12 Punkten. Auch der Euro-Stoxx-50 wird leicht im Minus erwartet.

RÜCKBLICK: Wenig verändert - Falkenhafte Aussagen des französischen Notenbankchefs Villeroy de Galhau trieben den Euro zwischenzeitlich Richtung 1,20 Dollar und belasteten die Anleihe- und zeitweise die Aktienmärkte. Die Börsen erholten sich allerdings mit einem im späten Geschäft wieder nachgebenden Euro und gestützt von einer etwas festeren Tendenz an den US-Börsen. Die politische Entwicklung in Italien sorgte in Mailand für keine merkliche Sonderbewegung. Wie sich bereits in der Vorwoche abzeichnete, haben die Parteichefs der rechtsextremen Lega Nord und der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) Staatschef Sergio Mattarella eine Grundsatzeinigung für eine gemeinsame Regierung erzielt. Die Analysten von Kepler Cheuvreux befürchten negative Auswirkungen auf den Staatshaushalt des Landes. Bei RBC Capital hieß es dagegen, auch wenn es sich um Anti-Establishment-Parteien handele, seien die Risiken erst einmal begrenzt. Beide Parteien hätten sich "ganz wesentlich von ihrer antieuropäischen Rhetorik distanziert". Für ABN Amro ging es um 6 Prozent nach unten nach der Präsentation von Geschäftszahlen. Die Analysten der UBS bemängeltn die überraschend hoch ausgefallene Risikovorsorge. Sie stehe damit auch im Widerspruch zu den Trends bei anderen europäischen Banken. Airbus verloren nach dem überraschenden Abgaben von CFO Harald Wilhelm 2,5 Prozent. Die Aktien von Wettanbietern waren nach einem günstigen Urteil des US-Verfassungsgerichts gesucht. William Hill stiegen in London um fast 11 und Paddy Power um über 15 Prozent. In Deutschland ging es für Bet-at-Home um 3,6 Prozent aufwärts.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Deutsche Bank büßten 1,5 Prozent ein. Hier habe möglicherweise eine Empfehlung des Investors Steve Eisman auf den Kurs gedrückt, bei der Aktie auf fallende Kurse zu spekulieren, hieß es. Eisman begründete seine Skepsis gegenüber Bloomberg mit der geringen Profitabilität und unzureichender Kapitalisierung der Bank. Merck zogen dagegen vor der Bekanntgabe der Geschäftszahlen am Dienstag um 2,1 Prozent an. Angesichts der niedrigen Erwartungen setzten hier möglicherweise einige Anleger auf eine positive Überraschung, hieß es. Medigene meldete die Erweiterung einer strategischen Allianz, verbunde mit einer Einmalzahlung von 8 Millionen Dollar. Für die Aktie ging es um 9,5 Prozent nach oben. Nach einer schwachen Eröffnung drehten K+S im Verlauf ins Plus und schlossen 5,5 Prozent fester. Der Markt habe ohnehin mit vergleichsweise schwachen Zahlen gerechnet, im Vordergrund habe daher der bestätigte Ausblick gestanden, hieß es. Für Elringklinger ging es nach der Zahlenvorlage um 5,1 Prozent nach unten. Elringklinger habe "extrem schwache Geschäftszahlen" zum ersten Quartal präsentiert, hieß es von Equinet.

XETRA-NACHBÖRSE

Der Automobilzulieferer Hella prüft eine Trennung vom Großhandelsgeschäft. Die Titel wurden daraufhin 0,8 Prozent fester gestellt. Mutares bringt die Tochter STS Group an die Börse. Die Preisspanne wurde auf 26 bis 32 Euro je Aktie festgelegt. Mutares wurden 0,6 Prozent schwächer getaxt. "Die Aktie wurde aber auf beiden Seiten gehandelt", sagte ein Marktteilnehmer.

USA / WALL STREET

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 15, 2018 01:31 ET (05:31 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

Gut behauptet - Der Dow-Jones-Index hat den achten Handelstag in Folge zulegt. Im Tageshoch pirschte der Dow dichter an die Marke von 25.000 Zählern heran, kam dann aber zurück. Der Kleinwerteindex Russell-2000 bewegte sich auf Rekordniveau. Kleinere Unternehmen dürften vom Handelsstreit weniger betroffen sein, weshalb sich die negative Marktreaktion hier zuvor in Grenzen gehalten hatte. Für einen Hoffnungsschimmer im Handelsstreit mit China sorgte ein Tweet von US-Präsident Trump. Gemeinsam mit Chinas Staatschef Xi Jinping setze er sich dafür ein, dass das chinesische Unternehmen ZTE wieder Zugang zu US-Technologie erhalten werde. Am Markt schürte dies Hoffnungen, dass es im Laufe der Woche Fortschritte bei den Gesprächen zwischen den USA und China geben könnte. Der Index der Halbleiteraktien führte mit den ZTE-Schlagzeilen die Gewinnerliste im S&P-500 an. Er stieg um 1,0 Prozent. Mit den gestiegenen Ölpreisen waren die entsprechenden Sektorwerte gesucht: Exxon Mobil kletterten um 1,0 Prozent, Marathon Oil um 2,0 Prozent. Die Aktien von US-Fluggesellschaften wurden von den gestiegenen Ölpreisen dagegen belasten und drehten ins Minus. Allegiant und Spirit verloren jeweils 1,8 Prozent, American Airlines und Delta Air Lines 0,3 bzw. 1,5 Prozent. Xerox gaben um 4,3 Prozent nach. Das US-Unternehmen wollte sich nicht mehr von Fujifilm übernehmen lassen.

Am Rentenmarkt zogen die Renditen wieder an. Die als geldpolitischer Falke geltende Fed-Präsidentin aus Cleveland, Loretta Mester, hatte gesagt, dass die US-Leitzinsen möglicherweise auf über 3 Prozent steigen müssten. Die US-Zehnjahresrendite stieg um drei Basispunkte auf 3,00 Prozent und lag damit nahe ihrer jüngsten Hochs.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 18:39 EUR/USD 1,1929 +0,0% 1,1927 1,1973 EUR/JPY 130,96 +0,1% 130,82 131,13 EUR/CHF 1,1938 +0,1% 1,1930 1,1951 GBP/EUR 1,1365 -0,0% 1,1418 1,1345 USD/JPY 109,79 +0,1% 109,70 109,52 GBP/USD 1,3558 +0,0% 1,3557 1,3584 Bitcoin BTC/USD 8.730,16 -1,4% 8.850,65 8.825,43

Am Morgen zeigt der Dollar gegen den Euro weiter Stärke. Der Euro nähert sich von oben der Marke von 1,19. Auch gegen den Yen rückt die US-Devise vor und steht jetzt bei rund 109,90.

Der US-Dollar hat am Montag erstmals nach einer dreitägigen Durststrecke wieder moderate Aufschläge verbucht. Der ICE-Dollarindex drehte 0,1 Prozent ins Plus. Der Greenback kletterte vor allem gegenüber den Währungen des Freihandelsabkommens Nafta, nachdem es Berichte gegeben hatte, wonach bei der Neuverhandlung des Abkommens in dieser Woche keine direkten Verhandlungen mehr stattfinden würden. Am 17. Mai endet die Frist. Die Währungen Kanadas und Mexikos gerieten unter Druck. Der Euro hatte zunächst von anziehenden Renditen im Euroraum nach falkenhaften Aussagen des französischen Notenbankchefs Villeroy de Galhau profitiert, kam dann aber zurück. Die Gemeinschaftswährung fiel vom Tageshoch bei 1,1997 Dollar auf zuletzt 1,1938 und damit auf Stände vom Freitagabend zurück. Der argentinische Peso stürzte derweil zum US-Dollar um über 7 Prozent ab. Offenbar stand kein unmittelbarer Geldsegen für Argentinien vom IWF bevor.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,04 70,96 +0,1% 0,08 +18,3% Brent/ICE 78,32 78,23 +0,1% 0,09 +20,0%

Am Ölmarkt zogen die Preise mit der eskalierenden Gewalt im Nahen Osten an. Die Nachrichtenlage war für die Preise eher leicht negativ. Zum einen war in der Vorwoche in den USA die Zahl aktiver Bohranlagen gestiegen, zum anderen zeigten frische US-Daten, dass die US-Förderungen auf den sieben wichtigsten Ölfeldern erneut auf Rekordhoch gesprungen war. Zwar offenbarte der neueste monatliche Opec-Produktionsbericht einen leichten Rückgang. Dieser fiel angesichts des Gesamtvolumens des vom Erdölkartell geförderten Öls aber kaum ins Gewicht. Letztlich trieben weiter die US-Sanktionen gegen den Iran. WTI verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 70,96 Dollar, Brent um 1,4 Prozent auf 78,23 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.313,32 1.313,57 -0,0% -0,25 +0,8% Silber (Spot) 16,52 16,52 0% 0 -2,4% Platin (Spot) 911,90 910,50 +0,2% +1,40 -1,9% Kupfer-Future 3,08 3,08 -0,0% -0,00 -7,2%

Mit dem anziehenden Dollar rutschte der Goldpreis ins Minus, die Feinunze verbilligte sich 0,4 Prozent auf 1.314 Dollar. Auch die gestiegenen Marktzinsen hätten dem zinslosen Edelmetall zugesetzt, hieß es. Damit gab der Goldpreis nun schon zum fünften Mal in sechs Sitzungen nach.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR

INDUSTRIEPRODUKTION CHINA

hat sich im April stärker als erwartet beschleunigt. Beim Einzelhandelsumsatz gab es dagegen einen kleinen Dämpfer. Die Industrieproduktion erhöhte sich im vergangenen Monat um 7,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im März war sie um 6,0 Prozent gewachsen. hatten im Median mit einem Anstieg von 6,4 Prozent im April gerechnet. Die Einzelhandelsumsätze legten um 9,4 Prozent zu. Im Vormonat wiesen sie noch ein Plus von 10,1 Prozent auf.

ALLIANZ

hat diese Zahlen zum ersten Quartal ausgewiesen (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Combined Ratio in Prozent):

. BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj 1Q18 ggVj 1Q17 Operatives Ergebnis Gesamt: 2.756 -6% 2.781 -5% 2.932 Operatives Ergebnis P/C*: 1.274 +1% 1.300 +3% 1.259 Operatives Ergebnis Life&Health: 1.069 -7% 1.087 -6% 1.155 Operatives Ergebnis Asset Management: 595 +4% 602 +5% 572 Ergebnis vor Steuern 2.682 -1% 2.597 -4% 2.712 Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.939 +7% 1.809 -0,4% 1.816 Ergebnis je Aktie 4,46 +12% 4,50 +13% 4,00 Combined Ratio P/C*: 94,8 -- 94,6 -- 95,6 -*P/C = Property-Casualty (Schaden- und Unfallversicherung)

COMMERZBANK

hat diese Zahlen zum ersten Quartal ausgewiesen (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

. BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj 1Q18 ggVj 1Q17 Erträge vor Risikovorsorge 2.302 -3,7% 2.272 -4,9% 2.390 Zinsüberschuss 1.045 -0,4% 1.091 +4% 1.049 Risikovorsorge 77 -61% 107 -45% 195 Provisionsüberschuss 797 -10% 829 -7% 887 Verwaltungsaufwand 1.936 +4% 1.889 +1,3% 1.865 Operatives Ergebnis 289 -12% 274 -17% 330 Erg vor Steuern 289 -12% 276 -16% 330 Erg nach Steuern/Dritten 250 +9% 177 -23% 229 Erg je Aktie 0,20 +11% -- -- 0,18

MERCK KGAA

hat diese Zahlen zum ersten Quartal ausgewiesen (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

. BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj 1Q18 ggVj 1Q17 Umsatz 3.691 -4% 3.692 -4% 3.861 EBITDA* 1.015 -18% 1.007 -19% 1.240 EBIT 518 -31% 567 -25% 755 Erg nach Steuern/Dritten* 611 -22% 598 -24% 784 Erg nach Steuern/Dritten 341 -35% 391 -25% 523 Erg je Aktie* 1,41 -22% 1,38 -23% 1,80 * vor Sondereinflüssen

RWE

hat diese Zahlen zum ersten Quartal ausgewiesen (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

. BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj 1Q18 ggVj 1Q17 Au?enumsatz 11.615 -7% 12.345 -1% 12.532 EBITDA bereinigt 1.891 -11% 1.866 -12% 2.131 EBIT bereinigt 1.416 -13% 1.361 -16% 1.623 Ergebnis nach Steuern 620 -34% -- -- 946 Ergebnis nach Steuern bereinigt 517 -25% 513 -26% 689 Ergebnis je Aktie 1,01 -34% -- -- 1,54

THYSSENKRUPP

hat diese Zahlen zum zweiten Quartal ausgewiesen (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

. BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q17/18 ggVj 2Q17/18 ggVj 2Q16/17 Auftragseingang 10.496 -12% 10.703 -11% 11.993 Umsatz 10.748 -2% 10.617 -3% 10.998 EBITDA k.A. -- 770 +64% 469 EBIT 433 -- 485 -- -564 EBIT bereinigt 500 +17% 498 +17% 427 Erg nach Steuern/Dritten 243 -- 245 -- -879 Erg je Aktie 0,39 -- 0,37 -- -1,55

DT. WOHNEN

hat diese Zahlen zum ersten Quartal ausgewiesen (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

. BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj 1Q18 ggVj 1Q17 Ergebnis Wohnungsbewirtschaftung 164 +6% -- -- 154 EBITDA 161 +3,5% 159 +2,4% 155 Ergebnis vor Steuern 128 +70% 130 +72% 75 Ergebnis nach Steuern/Dritten 101 +124% 88 +94% 45 Ergebnis je Aktie 0,29 +123% -- -- 0,13 FFO je Aktie 0,35 +6% 0,33 -- 0,33

HELLA

prüft eine Trennung vom Großhandelsgeschäft. Der Konzern hat nach eigenen Angaben für das unter dem Dach "Nordic Forum" gebündelte Geschäft einen strukturierten Bieterprozess eingeleitet.

PROSIEBEN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 15, 2018 01:31 ET (05:31 GMT)

Der künftige Vorstandschef der Prosiebensat1 Media SE bekommt vom Aufsichtsratsvorsitzenden Werner Brandt noch vor Amtsantritt das Ziel des Wiederaufstiegs ins Aufgabenheft geschrieben. "Eine klare Stärkung der Marktkapitalisierung von Prosiebensat1 ist unser Ziel, was langfristig einen Wiedereinstieg in den DAX ermöglichen sollte", sagte Brandt.

CARL ZEISS

hat diese Zahlen zum zweiten Quartal ausgewiesen (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

. BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q17/18 ggVj 2Q17/18 ggVj 2Q16/17 Umsatz 319 +4% 315 +2% 307 EBIT 49 -3% 52 +2% 51 Ergebnis nach Steuern/Dritten 28 -11% -- -- 31 Ergebnis je Aktie 0,31 -18% 0,40 +5% 0,38

MUTARES/ STS GROUP

Die STS Group hat die Preisspanne für den geplanten Börsengang im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) auf 26 bis 32 Euro je Aktie festgelegt. Der endgültige Angebotspreis und das Platzierungsvolumen werden im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt, wie der Systemlieferant der Nutzfahrzeugindustrie am Montagabend mitteilte. Das Angebot umfasst 1.000.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung, bis zu 1.000.000 Aktien aus dem Aktienbesitz der bisherigen Alleinaktionärin Mutares AG sowie eine Mehrzuteilungsoption bestehend aus 300.000 Stücken - ebenfalls aus dem Aktienbesitz von Mutares. Der Börsengang soll am 1. Juni stattfinden.

AXA

hat mit dem Börsengang seiner US-Tochter AXA Equitable Holdings Inc einen Erlös von insgesamt 4,02 Milliarden US-Dollar erzielt.

PIRELLI

hat es im ersten Quartal zurück in die schwarzen Zahlen geschafft. Zudem senkte der Konzern die Prognose für den Umsatz des laufenden Jahres leicht. Pirelli erzielte im ersten Quartal einen Nettogewinn von 90,4 Millionen Euro nach einem Verlust von 27,9 Millionen im Vorjahreszeitraum. Zur Begründung verwies das Unternehmen auf operative Verbesserungen und niedrigere finanzielle Belastungen. Der Umsatz sank, belastet von ungünstigen Wechselkurseffekten, leicht auf 1,31 von 1,34 Milliarden Euro.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/flf/raz

(END) Dow Jones Newswires

May 15, 2018 01:31 ET (05:31 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.