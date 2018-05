Amazon (WKN:906866) betrachtet Indien als einen der ner wichtigsten Märkte. Der E-Commerce-Riese ist damit beschäftigt, Milliarden in das Land zu investieren, um das massive Wachstumspotenzial der boomenden indischen Internetbevölkerung nicht zu verpassen. So wie es aussieht, hat Amazon fast 3,3 Milliarden US-Dollar investiert, seitdem das Unternehmen im Jahr 2013 das Geschäft in Indien aufgenommen hat. Aber das Unternehmen muss jetzt einen Gang höher schalten, weil Wal Mart (WKN:860853) einen Mehrheitsanteil an Flipkart für 16 Mrd. US-Dollar gekauft hat. Amazon hat in Indien bisher nicht viel Widerstand erfahren ... Flipkart, das indische E-Commerce-Startup, das 2007 von zwei Amazon-Mitarbeitern gegründet wurde, ist der ...

