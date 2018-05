Herr Döring, Sie haben als Geschäftsführer von HMS das Ruder von Michael Volz in einer technologisch spannenden Zeit übernommen. Thilo Döring: Als Anbieter von Kommunikationstechnologien lebt man gerade in einer wirklich spannenden Zeit. Wir sehen mit Time Sensitive Networking und OPC UA oder auch MQTT Technologien, die jetzt im Markt erscheinen und mit denen wir konfrontiert werden. Auf der anderen Seite macht es das natürlich auch spannend für HMS als Technologieanbieter. Wir werden diese Technologien anbieten und die künftigen Standards unterstützen. Häufig werden MQTT und OPC UA verglichen. OPC UA liefert aber auch die Datenstrukturen und sichere Übertragungsmechanismen mit. Andererseits steht mit der Pub/Sub-Spezifikation eine Erweiterung an. Thilo Döring: Die Systeme darf man nicht miteinander vergleichen. OPC UA ist ein sehr wohl definierter Standard, mit Fokus auf die Beschreibung der Daten. Dagegen definiert MQTT nur den Datentransport. Mit der Pub/Sub-Spezifikation dringt OPC UA aber in die Bereiche von MQTT vor. Neue Technologien waren noch nie die Umsatzbringer. Wo stehen aus Ihrer Sicht OPC UA und TSN? Thilo Döring: TSN wird auf absehbare Zeit noch kein wesentlicher Umsatzbringer werden. Im Gegensatz dazu könnte sich OPC UA schneller etablieren. Wer sich heute mit diesen Technologien beschäftigt will als Early Adopter in erster Linie Daten aus seinen Anlagen herausholen und Erfahrungen sammeln. Und mit welchen Systemen/Technologien verdient HMS Geld? Michael Volz: Unsere Absatzzahlen sind ein sehr guter Indikator und zeigen, dass Feldbusse heute immer noch eine sehr große Rolle spielen - allerdings haben 2017 erstmals die Ethernet-basierten Systeme die Feldbusse bei den Neuinstallationen ...

