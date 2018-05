Der Hamburger Hafenbetreiber HHLA sieht sich nach Zuwächsen zu Jahresbeginn in seinen Gewinnplänen bestätigt. "Nach dem erfolgreichen Start im ersten Quartal sind wir zuversichtlich, dass wir unsere geplanten Jahresziele erreichen", sagte Vorstandschefin Angela Titzrath am Dienstag in Hamburg. Im börsennotierten Teilkonzern Hafenlogistik soll der operative Gewinn (Ebit) die knapp 157 Millionen Euro aus dem Vorjahr "deutlich" übertreffen.

Im ersten Quartal trieb ein um knapp drei Prozent gewachsener Containerumschlag auch Umsatz und operativen Gewinn nach oben. Der Containertransport auf Straße und Schiene ging jedoch wegen der Eingliederung der Tochter Polzug in die Metrans-Organisation um fünf Prozent zurück.

Im Teilkonzern Hafenlogistik wuchsen die Erlöse in der Folge um gut drei Prozent auf 307 Millionen Euro. Das Ebit legte um knapp sechs Prozent auf rund 44 Millionen Euro zu. Unter dem Strich blieben mit knapp 22 Millionen Euro aber fast vier Prozent weniger Gewinn übrig als im Vorjahreszeitraum. Einschließlich des nicht börsennotierten Teilkonzerns Immobilien ging der Überschuss um drei Prozent auf knapp 24 Millionen Euro zurück./stw/nas/jha/

ISIN DE000A0S8488

AXC0093 2018-05-15/08:05