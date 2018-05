Er soll die Digitalisierung voranbringen. Kanzleramtschef Helge Braun über das deutsche Erfolgsgeheimnis, Weiterbildungsmuffel und die Vorteile von Regulierung.

Nach einer Viertelstunde unter der virtuellen Brille will Helge Braun gar nicht mehr aufhören: "Können wir nicht das ganze Spiel statt nur die Kurzversion absolvieren?" Hinter dem Kanzleramtsminister liegt bereits ein langer Tag voller Termine, als er eine Vierergruppe über einen zerstörten Planeten führt. Sie soll retten, was zu retten ist, und dabei vor allem Teamgeist beweisen. Schauplatz des virtuellen Abenteuers Huxley ist ein früherer DDR-Bunker in Berlin-Mitte, der nun vom Spieleentwickler Exit VR genutzt wird. Dort bilden sich auch Manager weiter. Und die Wirtschaftshochschule ESMT schickt ihre Studenten hierher. Braun, habilitierter Narkosearzt und nun wichtigster Mitarbeiter der Kanzlerin, zeigt weder Berührungsängste mit der Technik noch mit den Mitspielern. Anschließend geht es mit dem CDU-Politiker in einen Kellerraum voller Ostalgie-Möbel. Thema: die digitale Zukunft.

WirtschaftsWoche: Herr Braun, Sie haben gerade mit Vergnügen ein virtuelles Managementspiel absolviert. Hätten die Kanzlerin und Ihre Kollegen auch Spaß daran?Helge Braun: Ich ermutige alle in den Ministerien, solche neuen Mittel zu nutzen. Ich glaube, auch die Kanzlerin hätte Spaß daran, aber es steht nicht direkt an.

Bei wem müssen ein Dax-Vorstand oder eine EU-Kommissarin eigentlich anrufen, wenn sie erfahren wollen, welche Digitalpolitik die Regierung verfolgt?Wir haben auf ein eigenes Digitalministerium verzichtet, weil das Thema überall stattfindet. Im Kanzleramt kümmert sich die Bundeskanzlerin um das Thema, wir haben eine Staatsministerin und eine Digital-Abteilung. Als Kanzleramtsminister halte ich alles zusammen.

Was geht der Oberdigitalisierer Helge Braun als Erstes an?Die Regierung muss einiges zugleich schaffen: Schnelles, leistungsstarkes Internet muss überall in Deutschland ausgebaut werden. Auch müssen wir dafür sorgen, dass die Wirtschaft fit fürs digitale Zeitalter wird. Und dann müssen wir Sicherheit im Netz gewährleisten.

Andere sind weiter. Die wichtigsten Konzerne sitzen in den USA, China investiert zum Beispiel massiv in künstliche Intelligenz. Deutschland hat bislang immer ausgezeichnet, dass wir mit technischem Fortschritt besser und schneller zurechtgekommen sind als andere.

Und das gilt weiterhin?Das war und ist weiter unser Erfolgsgeheimnis. Jede neue Technologie bietet uns die Chance auf Wachstum. Aber unseren Wohlstand sichern wir nur, wenn wir uns bewegen. Stillstand kostet Arbeitsplätze.

Das klingt alles sehr vernünftig. Können Sie uns auch für Digitalisierung begeistern?Körperlich anstrengende Tätigkeiten werden leichter. Wer in der Fabrik schwer heben muss, dem hilft vielleicht bald ein Roboter. Und wir werden bald flexibler, schneller und kostengünstiger unterwegs sein. Da gibt es ganz neue Möglichkeiten, Transportmittel zu kombinieren. Der Verkehr wird sich mit am schnellsten verändern.

Aber gerade der Bereich zeigt doch unsere Rückständigkeit. Woanders mischen Anbieter wie Uber den Markt auf, bei uns bestimmen protestierende Taxifahrer das Tempo.Auch Taxifirmen öffnen sich für neue technische Möglichkeiten. Aber für die Branche gilt wie für jede andere: Sich gegen technische Revolutionen aufzulehnen ist nie erfolgreich. Besser ist es, sie anzunehmen und mitzugestalten.

Droht der Mittelschicht der Abstieg?

Experten befürchten den Verlust von Millionen Jobs, wenn intelligente Maschinen erst Sachbearbeiter und dann Facharbeiter ersetzen. Droht der Mittelschicht der Abstieg?Das Gegenteil ist richtig: Mit der Digitalisierung fallen all diese Tätigkeiten nicht weg, sondern werden anspruchsvoller. Deshalb müssen wir jeden Arbeitnehmer immer ein bisschen mehr auf die neuen Anforderungen vorbereiten. Jeder sollte etwas mehr Energie für die Ausbildung verwenden, mehr Einsatz für die Weiterbildung zeigen und an neuen Entwicklungen dranbleiben.

Das klingt anstrengend.Niemandem wird Unmögliches abverlangt. Mit etwas Einsatz wird es künftig für jeden einen Platz am Arbeitsmarkt geben.

Was macht dann der Sachbearbeiter, der bisher Formulare bearbeitet?Die Sorge, dass die Verwaltung aufhört zu existieren, habe ich wirklich als Allerletztes. Meine ganze Erfahrung der vergangenen Jahre ist, dass genau das Gegenteil ...

