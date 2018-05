Die Raiffeisen Bank International AG (RBI ) erwirtschaftete im ersten Quartal 2018 ein Konzernergebnis in Höhe von 399 Mio. Euro, das entspricht einem Plus von 81 Prozent zur Vorjahresperiode. "Wir sind gut in das Jahr gestartet. Wir konnten unser operatives Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr steigern und Kreditrisikovorsorgen auflösen", sagte Johann Strobl, Vorstandsvorsitzender der RBI. In den ersten drei Monaten 2018 erhöhte sich der Zinsüberschuss im Jahresvergleich um 4 Prozent oder 32 Mio. Euro auf 829 Mio. Euro. Getragen wurde der gestiegene Zinsüberschuss von der um 5 Basispunkte auf 2,49 Prozent verbesserten Nettozinsspanne, zusätzlich nahmen die zinstragenden Aktiva des Konzerns aufgrund einer Zunahme der kurzfristigen Forderungen um 1...

