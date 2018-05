Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die Industrieproduktion in China hat sich im April stärker als erwartet beschleunigt. Beim Einzelhandelsumsatz gab es dagegen einen kleinen Dämpfer.

Die Industrieproduktion erhöhte sich im vergangenen Monat um 7,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie die Nationale Statistikbehörde mitteilte. Im März war sie um 6,0 Prozent gewachsen. Ökonomen hatten im Median mit einem Anstieg von 6,4 Prozent im April gerechnet.

Die Einzelhandelsumsätze legten um 9,4 Prozent zu. Im Vormonat wiesen sie noch ein Plus von 10,1 Prozent auf.

Die Anlageinvestitionen in den Städten kletterten im Zeitraum von Januar bis April um 7,0 Prozent. Hier hatten die Ökonomen mit 7,4 Prozent gerechnet. Im Zeitraum von Januar bis März war hier ein Wachstum von 7,5 Prozent verzeichnet worden.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:00 Home Depot Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 US/Einzelhandelsumsatz April PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 14:30 Empire State Manufacturing Index Mai PROGNOSE: +14,9 zuvor: +15,8 16:00 Lagerbestände März PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.726,70 -0,15% Nikkei-225 22.830,94 -0,15% Hang-Seng-Index 31.171,75 -1,17% Kospi 2.458,41 -0,71% Shanghai-Composite 3.169,34 -0,15% S&P/ASX 200 6.106,40 -0,47%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Kleinere Verluste prägen am Dienstag das Bild an den meisten Börsen in Ostasien und Australien. Vor allem in Technologiewerten würden Gewinne mitgenommen, berichten Händler. Neue chinesische Konjunkturdaten überzeugten nicht in allen Punkten. Zwar wuchs die Industrieproduktion im April stärker als erwartet, das sei aber hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass der Schadstoffausstoß weniger streng kontrolliert worden sei, kritisiert Julian Evans-Pritchard von Capital Economics. Überdies deute einiges darauf hin, dass das Wachstum der chinesischen Wirtschaft an Schwung verliere. Neben Daten zur Industrieproduktion wurden die chinesischen Einzelhandelsumsätze aus dem April veröffentlicht. Sie stiegen weniger stark als im März. Die Aufnahme chinesischer A-Aktien in diverse MSCI-Indizes im Juni, die der Indexbetreiber am Dienstagabend bekanntgegeben hatte, verpufft ebenfalls. Institutionelle Investoren dürften ihr Engagement in China nur sehr vorsichtig ausbauen, erwartet Joanne Goh, Aktienstrategin bei der DBS. Zweifel an der Entwicklung des Yuan und politische Bedenken werden ihrer Meinung nach den Enthusiasmus zunächst dämpfen. Unter den Einzelwerten fallen Toshiba in Tokio mit einem Plus von gut 4 Prozent auf. Der zeitweise vom Zusammenbruch bedrohte Konzern hat im Geschäftsjahr per Ende März nicht nur die Ertragswende geschafft, sondern auch ein Rekordnettoergebnis verzeichnet. Sumitomo Mitsui legen um 2,8 Prozent zu. Die Viertquartalszahlen der Bank hätten Befürchtungen zerstreut, dass das Niedrigzinsumfeld in Japan die Ertragslage beeinträchtigen könnte, heißt es. In Hongkong fallen AAC Tech um fast 6 Prozent. Händler sprechen von Anschlussverkäufen, nachdem die Titel schon am Montag mit kräftigen Verlusten auf die Geschäftszahlen des Unternehmens und seinen enttäuschenden Ausblick reagiert hatten.

US-NACHBÖRSE

Das Augenmerk im nachbörslichen US-Aktienhandel am Montag lag auf dem Kursrückgang bei Switch und der weiteren Erholung bei Symantec. Switch hat mit den Erstquartalszahlen die Erwartungen des Marktes leicht verfehlt, die Aktie wurde dafür aber mit einem Minus von 7,2 Prozent heftig abgestraft. Symantec erholten sich weiter und gewannen nachbörslich 1,9 Prozent. Im regulären Geschäft hatte der Kurs schon um 9,6 Prozent zugelegt, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, dass es sich zu dem Vorwurf der Bilanzierungsunregelmäßigkeiten äußern werde, mit dem ein ehemaliger Mitarbeiter die Aktie in der vergangenen Woche auf Talfahrt geschickt hatte. Nach Börsenschluss teilte Symantec mit, dass die betroffenen Zahlenausweise wohl nur geringfügig angepasst werden müssten.

WALL STREET

DJIA 24.899,41 0,27 68,24 0,73 S&P-500 2.730,13 0,09 2,41 2,11 Nasdaq-Comp. 7.411,32 0,11 8,43 7,36 Nasdaq-100 6.964,37 0,17 11,81 8,88 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 731 Mio 706 Mio Gewinner 1.307 1.542 Verlierer 1.564 1.293 Unverändert 121 151

Gut behauptet - Der Dow-Jones-Index hat den achten Handelstag in Folge zulegt. Im Tageshoch pirschte der Dow dichter an die Marke von 25.000 Zählern heran, kam dann aber zurück. Der Kleinwerteindex Russell-2000 bewegte sich auf Rekordniveau. Kleinere Unternehmen dürften vom Handelsstreit weniger betroffen sein, weshalb sich die negative Marktreaktion hier zuvor in Grenzen gehalten hatte. Für einen Hoffnungsschimmer im Handelsstreit mit China sorgte ein Tweet von US-Präsident Trump. Gemeinsam mit Chinas Staatschef Xi Jinping setze er sich dafür ein, dass das chinesische Unternehmen ZTE wieder Zugang zu US-Technologie erhalten werde. Am Markt schürte dies Hoffnungen, dass es im Laufe der Woche Fortschritte bei den Gesprächen zwischen den USA und China geben könnte. Der Index der Halbleiteraktien führte mit den ZTE-Schlagzeilen die Gewinnerliste im S&P-500 an. Er stieg um 1,0 Prozent. Mit den gestiegenen Ölpreisen waren die entsprechenden Sektorwerte gesucht: Exxon Mobil kletterten um 1,0 Prozent, Marathon Oil um 2,0 Prozent. Die Aktien von US-Fluggesellschaften wurden von den gestiegenen Ölpreisen dagegen belasten und drehten ins Minus. Allegiant und Spirit verloren jeweils 1,8 Prozent, American Airlines und Delta Air Lines 0,3 bzw. 1,5 Prozent. Xerox gaben um 4,3 Prozent nach. Das US-Unternehmen wollte sich nicht mehr von Fujifilm übernehmen lassen.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,54 0,4 2,53 133,7 5 Jahre 2,86 2,7 2,83 93,5 7 Jahre 2,96 2,5 2,94 71,4 10 Jahre 3,00 2,7 2,97 55,1 30 Jahre 3,13 1,9 3,11 5,8

Am Rentenmarkt zogen die Renditen wieder an. Die als geldpolitischer Falke geltende Fed-Präsidentin aus Cleveland, Loretta Mester, hatte gesagt, dass die US-Leitzinsen möglicherweise auf über 3 Prozent steigen müssten. Zuletzt war an den Märkten die Möglichkeit drei weiterer Leitzinserhöhungen in den USA 2018 mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent eingepreist worden. Vor vier Wochen hatte dieser Wert noch bei 39 Prozent gelegen. Die US-Zehnjahresrendite stieg um drei Basispunkte auf 3,00 Prozent und lag damit nahe ihrer jüngsten Hochs.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9.45 Uhr % YTD EUR/USD 1,1920 -0,1% 1,1927 1,1920 -0,8% EUR/JPY 130,97 +0,1% 130,82 130,97 -3,2% EUR/GBP 0,8798 +0,0% 0,8797 0,8798 -1,0% GBP/USD 1,3549 -0,1% 1,3557 1,3549 +0,2% USD/JPY 109,89 +0,2% 109,70 109,89 -2,4% USD/KRW 1074,30 +0,4% 1070,34 1074,30 +0,7% USD/CNY 6,3506 +0,2% 6,3392 6,3506 -2,4% USD/CNH 6,3435 +0,1% 6,3372 6,3435 -2,6% USD/HKD 7,8500 +0,0% 7,8498 7,8500 +0,5% AUD/USD 0,7511 -0,2% 0,7526 0,7511 -3,9% NZD/USD 0,6897 -0,3% 0,6916 0,6897 -2,8% Bitcoin BTC/USD 8.758,60 -1,0% 8.850,65 8.758,60 -35,9%

Der US-Dollar verbuchte erstmals nach einer dreitägigen Durststrecke wieder moderate Aufschläge. Der ICE-Dollarindex drehte 0,1 Prozent ins Plus. Der Greenback kletterte vor allem gegenüber den Währungen des Freihandelsabkommens Nafta, nachdem es Berichte gegeben hatte, wonach bei der Neuverhandlung des Abkommens in dieser Woche keine direkten Verhandlungen mehr stattfinden würden. Am 17. Mai endet die Frist. Die Währungen Kanadas und Mexikos gerieten unter Druck. Der Euro hatte zunächst von anziehenden Renditen im Euroraum nach falkenhaften Aussagen des französischen Notenbankchefs Villeroy de Galhau profitiert, kam dann aber zurück. Die Gemeinschaftswährung fiel vom Tageshoch bei 1,1997 Dollar auf zuletzt 1,1938 und damit auf Stände vom Freitagabend zurück.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,91 70,96 -0,1% -0,05 +18,1% Brent/ICE 78,22 78,23 -0,0% -0,01 +19,9%

