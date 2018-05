Handelskonzern Metro muss im zweiten Quartal einen deutlichen Millionenverlust hinnehmen. Auch im zweiten Halbjahr sieht es düster aus.

Die Probleme in seinem Russland-Geschäft haben dem Handelskonzern Metro das zweite Quartal verhagelt. "Die Geschäftsentwicklung in Russland und negative Wechselkurseffekte haben Umsatz und Ergebnis stark belastet", räumte Metro-Chef Olaf Koch am Dienstag in Düsseldorf ein. Mit einer neuen Preispolitik, stärkeren Verkaufsinitiativen sowie einer besseren Unterstützung für unabhängige Einzelhändler versuche der Konzern, das Ruder herumzureißen.

Die Düsseldorfer wiesen für das zweite Quartal ihres Geschäftsjahres 2017/18 Rückgänge bei Umsatz und operativem Gewinn aus. Unter dem Strich und nach Anteilen Dritter stand ein Verlust von 52 Millionen Euro.

Im Vorjahr hatte Metro hier noch einen Gewinn von 41 Millionen Euro ausgewiesen, damals halfen auch Immobilienverkäufe. Insgesamt sank der Umsatz im Quartal um 0,8 Prozent auf knapp 8,5 Milliarden Euro, der operativen ...

