Die Halbjahreszahlen von Datagroup sind am Markt nicht gut angekommen. Der Kurs hat in der Folge im gestrigen Handel 2,5 Prozent auf 40,30 Euro nachgegeben, aktuelle Indikationen am Dienstagmorgen liegen noch einmal etwas darunter bei 39,90/40,15 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...