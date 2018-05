Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Allianz-Aktie nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Die Kennziffern des Versicherungskonzerns seien weitgehend "in line" ausgefallen, schrieb Analyst Johnny Vo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei hätten die Kerngeschäfte der Münchener eine weiterhin starke operative Entwicklung verzeichnet. Die Solvabilität liege zudem weiterhin über dem oberen Ende des Allianz-Zielkorridors./edh/zb

Datum der Analyse: 15.05.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0008404005

AXC0108 2018-05-15/08:38