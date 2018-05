Ein Minus von 6,89 Prozent schickte die Aktie des IT-Infrastruktur-Spezialisten Cancom am Montag an die Spitze der Verliererliste im TecDAX. Ursache des kräftigen Abverkaufs waren die am Morgen präsentierten Ergebnisse des ersten Quartals.

Den vollständigen Artikel lesen ...