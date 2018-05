FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.05.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

ETBB XFRA FR0012740983 BNPPE EUR.ST.50 U.ETF DEO 1.190 EUR

EXVM XFRA DE000A0Q4RZ9 I.EB.R.MONEY MARKET U.ETF 0.237 EUR

EXHF XFRA DE000A0H0785 IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF 0.288 EUR

EXX6 XFRA DE000A0D8Q31 I.EB.R.GOV.GE.10.5+ U.ETF 1.063 EUR

UIGM XFRA DE000A0NEBD5 GSP AKTIV PORTFOLIO UI 0.410 EUR

EXHD XFRA DE0006289499 I.EB.R.G.G.5.5-10.5 U.ETF 0.450 EUR

EXHC XFRA DE0006289481 I.EB.R.GO.G.2.5-5.5 U.ETF 0.300 EUR

EXHB XFRA DE0006289473 I.EB.R.G.G.1.5-2.5Y U.ETF 0.254 EUR

EXHA XFRA DE0006289465 ISH.EB.REXX GOV.GER.U.ETF 0.339 EUR

MDH XFRA US5526761086 M.D.C. HLDGS DL -,01 0.250 EUR

BTG4 XFRA DE0005229942 BERTELSMANN GEN.2001 15.000 %

BTG XFRA DE0005229900 BERTELSMANN GENSCH. 8.730 %

DHU XFRA BMG0585R1060 ASSURED GUARANTY DL-,01 0.134 EUR

4V1 XFRA BE0003878957 VGP N.V. 1.900 EUR

NAL XFRA AU000000NAB4 NATL AUSTR. BK 0.624 EUR

13B XFRA BE0974268972 BPOST S.A. COMPARTMENT A 0.250 EUR

XFRA GB00BYWLR183 AUDLEY FDG 16/36 MTN 0.000 %

I93A XFRA TH1027010R10 INDORAMA VENT.-NVDR- BA 1 0.014 EUR

134 XFRA NGSEPLAT0008 SEPLAT PE.DE.(DI) NA-,50 0.042 EUR

WXI1 XFRA DE0005896922 V/A STIFTUNGSFONDS UI 0.750 EUR

MBE XFRA US60740F1057 MOBILE MINI INC. DL-,01 0.209 EUR

E07 XFRA PLEURCH00011 EUROCASH S.A. CL.A ZY 1 0.171 EUR

CML XFRA KYG211511087 CHINA MAPLE LE.ED.HD-,001 0.009 EUR

SDP XFRA US8660821005 SUMMIT HOTEL PROP. DL-,01 0.150 EUR

EB51 XFRA KYG312371290 ESSEX BIO-TECHNOL.(1000) 0.003 EUR

XFRA GB00BYWLQZ51 AUDLEY FDG 16/36 MTN 0.000 %

XFRA GB00BYWLR290 AUDLEY FDG 16/36 MTN 0.000 %

GGL XFRA US3794631024 GLOBAL WATER RES DL-,01 0.020 EUR

UI51 XFRA CA94106B1013 WASTE CONNECTIONS 0.117 EUR

G8O2 XFRA CA73106R1001 POLARIS INFRASTRUCT. 0.125 EUR

XFRA US726503AE55 PLAINS A.PIPE. 17/UND.FLR 25.559 EUR

0B2 XFRA AT0000BAWAG2 BAWAG GROUP AG 0.583 EUR