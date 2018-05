DAX - Muss man nun eine Korrekturbewegung einplanen? (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts/Aufwärts Rückblick:Der Deutsche Aktienindex startete gestern positiv in die neue Woche. Dabei wurde am Vormittag temporär die runde 13.000-Punkte-Marke geknackt. Doch im weiteren Handelsverlauf konnten die Bullen dieses Niveau nicht halten und der Index gab bis 12.928 Punkten nach. Der Schlusskurs lag dann jedoch wieder knapp unter der 13.000-Punkte-Marke bei 12.980 Punkten. Wo liegen am heutigen Tag wichtige Unterstützungen?Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.25 Uhr):Kurz nach Handelsstart steht der Index knapp unter der horizontalen Unterstützung bei 12.950 Punkten und wird vermutlich das gestrige Tief bei 12.928 Punkten testen. Fällt der DAX...

