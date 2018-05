Die Deutsche Bank hat das Kursziel für ElringKlinger nach Zahlen zum ersten Quartal von 17 auf 15 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Autozulieferer habe zwar beim Umsatz wie erwartet abgeschnitten, beim um einmalige Sondereffekte sowie um Abschreibungen aus der Kaufpreisallokation bereinigten operativen Ergebnis (Ebit vor ppa) aber deutlich enttäuscht, schrieb Analyst Christoph Laskawi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dem Unternehmen könnte es schwer fallen, sein Margenziel für das Gesamtjahr zu erreichen, falls die Gewinndynamik im zweiten Quartal nicht deutlich zunimmt. Laskawi hielt aus Bewertungsgründen an seinem "Hold"-Votum fest./la/zb Datum der Analyse: 15.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2018-05-15/08:50

ISIN: DE0007856023