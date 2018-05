Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte gemäss den vorbörslichen Indikationen mit einem leichten Minus in den Dienstagshandel starten. Die US-Vorgaben waren zuvor leicht negativ ausgefallen. Zwar schloss der Dow Jones im Plus, notierte aber etwas tiefer als zum Handelsende in Europa. Für leichten Rückenwind hatten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...