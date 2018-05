(Korrektur des Barbetrags im zweiten Abschnitt) Zürich (awp) - Die SIX Group hat für ihr Kartengeschäft eine Lösung gefunden. Die Schweizer Finanzinfrastruktur-Betreiberin verkauft die SIX Payment Services an das Zahlungsverkehrs-Unternehmen Worldline. Im Gegenzug erhält SIX eine Beteiligung von 27 Prozent an Worldline ...

Den vollständigen Artikel lesen ...