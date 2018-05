Wegen gesunkener Erträge und höherer Kosten sank der Gewinn vor Steuern um 12,3 % auf 289 Mio. Euro. Die Erträge gingen um 3,7 % auf 2,3 Mrd. Euro zurück. Unter dem Strich stieg das Konzernergebnis dagegen dank deutlich gesunkener Steueraufwendungen überraschend um 9,2 % auf 250 Mio. Euro.



Seit Oktober 2016 hat die Bank 712.000 Neukunden gewonnen und ist auf gutem Weg ihr Ziele zu erreichen. Bis 2020 will die Commerzbank 14 Mio. Privatkunden in Deutschland haben, 2 Mio. mehr als 2016. Für das Geschäftsjahr 2018 strebt man wie angekündigt die Ausschüttung einer Dividende an und hat im ersten Quartal eine entsprechende Abgrenzung von fünf Cent je Aktie vorgenommen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info