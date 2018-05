Die Nachfrage nach dem Dollar legt am Dienstag zu und so fällt der EUR/USD in den Bereich der 1,1900, wo das Tagestief gebildet werden musste. EUR/USD wartet auf Daten, hat Renditen im Blick Zum Wochenbeginn erreichte das Paar den Bereich der 1,2000, doch seit dem ist ein Verlust von fast -100 Pips zu verbuchen. Die Nachfrage nach dem Dollar legt zu, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...