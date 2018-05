Die Deutsche Bank hat das Kursziel für UBS von 18,00 auf 17,50 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Bei der Schweizer Großbank begrenzten ein schwächeres Einlagengeschäft in Amerika und zunehmenden Investitionen in die Technologie die operativen Fortschritte in der globalen Vermögensverwaltung, schrieb Analyst Kinner Lakhani in einer am Dienstag vorliegenden Studie./la/zb Datum der Analyse: 15.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2018-05-15/08:58

ISIN: CH0244767585