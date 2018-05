Der Volkswagen Group of America wurde zur Strafe für die "Dieselthematik" aufgezwungen, dass sie in Kalifornien und dem Rest der USA 2 Mrd. US-Dollar investiert, um dort der Elektromobilität beschleunigt den Weg zu ebnen. Mit der hierfür gegründeten Tochter Electrify America könnte Volkswagen (WKN:766403) aus der Not eine Tugend machen. Das ist Electrify America Die amerikanische Justiz hat dem VW-Konzern nicht nur viele Milliarden abgeknöpft, sondern auch noch zusätzlich eine Strafarbeit aufgetragen. Zur Wiedergutmachung für die rußenden Diesellügen muss jetzt in emissionsfreie Elektromobilität investiert werden. Dafür wurde in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden ein landesweiter Plan im Umfang von 2 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...