Frankfurt - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) ist unter Abgabedruck gekommen, so die Analysten der Helaba.Verantwortlich dafür seien unter anderem Aussagen des EZB-Ratsmitglieds Villeroy de Galhau gewesen, wonach eine zinspolitische Straffung bereits nach einigen Quartalen nach dem Anleihekaufprogramm erfolgen könnte. Das QE-Programm belaufe sich aktuell auf 30 Mrd. EUR pro Monat und könnte im Herbst auslaufen. Die technische Ausgangslage des Bund-Futures trübe sich per saldo ein. Zum einen sei die 21-Tagelinie bei 158,70 durchbrochen worden. Zum anderen würden MACD und DMI Verkaufssignale generieren. Die nächste Haltemarke würden die Analysten an der 100-Tagelinie bei 157,88 lokalisieren. Hürden würden sich bei 159,16 und in der Zone 159,25/42 zeigen. Die Trading-Range liege zwischen 158,00 und 159,20.

