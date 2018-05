Hier geht's zum Video

Heute richtet sich der Blick der Anleger wieder einmal auf die Bilanzsaison. Aus dem DAX legen gleich mehrere Konzerne Zahlen vor. Und das sorgt vorbörslich gleich einmal für Sorgenfalten bei den Experten. Denn nicht alle Bilanzen kommen an den Märkten gut an. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.