Zum Wochenauftakt fiel der DAX mal wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten. Die Verluste hielten sich aber in Grenzen. Der deutsche Leitindex gab knapp 0,2 Prozent ab. Damit schloss er am Ende des Tages bei 12.977 Punkten. Marktidee: USD/JPY Der US-Dollar hatte im Jahr 2011 gegenüber dem Yen ein zyklisches Tief ausgebildet. Danach startete der Greenback eine Hausse, die 2015 in einem 13-Jahres-Hoch gipfelte. Seitdem ging es beim Währungspaar rauf und runter. Zuletzt rückten wieder wichtige charttechnische Marken in den Fokus.