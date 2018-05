Die Senvion S.A. (ISIN: LU1377527517), ein führender Hersteller für Windenergieanlagen weltweit, verzeichnete in den ersten drei Monaten 2018 aufgrund solider Entwicklung in neuen Märkten wie Australien und besonders Indien den besten Auftragseingang für ein erstes Quartal.

Für 2018 wird eine weitere Zunahme der Auftragseingänge prognostiziert, da in Schlüsselmärkten eine umfangreiche Pipeline gesichert werden konnte, die dann voraussichtlich den Weg für weiteres Wachstum in 2019 und 2020 ebnen wird.

Senvion meldete im ersten Quartal 2018 ein Umsatzvolumen von 256 Millionen Euro (Vorjahr: 392 Millionen Euro). Hauptgrund für diese Entwicklung waren branchentypische saisonale Schwankungen sowie der jahresendlastige Installationsplan für das laufende Jahr. Entsprechend den Umsatzzahlen war auch das EBITDA schwächer, was zu einer bereinigten EBITDA-Marge von 0,3 % führte. Das Umlaufvermögen lag mit 3,1 % etwas höher, was mit dem Bestandsaufbau im Vorfeld der in der zweiten Jahreshälfte anstehenden Installationsphase zusammenhängt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...