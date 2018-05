Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Credit Suisse auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Franken belassen. Das Finanzinstitut sei weiterhin sein "Top Pick" unter den Schweizer Banken, schrieb Analyst Kinner Lakhani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So sei die operative Dynamik unverändert höher als die der UBS, zudem seien von der Credit Suisse höhere Kosteneinsparungen zu erwarten./la/zb Datum der Analyse: 15.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: CH0012138530