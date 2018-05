Die Privatbank Berenberg hat die Aktien der Merck KGaA nach Zahlen für das erste Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen. Der Pharma- und Spezialchemiekonzern sei grundsätzlich gut in eine herausforderndes Jahr gestartet, schrieb Analyst Joseph Lockey in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So gebe es Gegenwind durch den starken Eurokurs. Unterstützung liefere immerhin die Stärke des Life Science-Geschäfts./mis/la

Datum der Analyse: 15.05.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0006599905

AXC0136 2018-05-15/09:18