Der Dax hat am Dienstag zunächst moderate Verluste erlitten. Damit knüpfte der deutsche Leitindex an seine jüngste Entwicklung an - bereits an den beiden vergangenen Handelstagen hatte der Dax nach einem wochenlangen Höhenflug abgegeben. Der Dienstag steht nun ganz im Zeichen der Berichtssaison.

Wenige Minuten nach dem Börsenstart verlor der Dax 0,29 Prozent auf 12 940,20 Punkte. Dem Index scheine an der psychologisch wichtigen Marke von 13 000 Punkten "vorerst die Puste ausgegangen zu sein", schrieben die Experten der Helaba. Sie erinnerten daran, dass der Index diese charttechnisch wichtige Schwelle jüngst nur kurzzeitig hatte überwinden können.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen sank am Dienstagmorgen um 0,44 Prozent auf 26 527,70 Punkte, während der Technologiewerte-Index TecDax ein minimales Plus von 0,02 Prozent auf 2773,73 Punkte schaffte Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,27 Prozent auf 3556,11 Punkte nach./gl/fba

