Bundestrainer Joachim Löw könnte nach Informationen der "Bild"-Zeitung seinen Vertrag mit dem Deutschen Fußball-Bund noch vor der WM in diesem Sommer verlängern. Die Zeitung berichtet ohne Quellenangabe über Verhandlungen des Weltmeister-Coaches mit dem DFB. Demnach stehe Löw vor einer Ausdehnung seines derzeit bis 2020 datierten Vertrages um zwei Jahre bis zur WM in Katar in vier Jahren.

Der 58 Jahre alte Löw ist seit 2006 Bundestrainer, zuvor war er zwei Jahre Assistent von Jürgen Klinsmann. 2014 führte er die DFB-Auswahl in Brasilien zum vierten WM-Titel. Im Oktober 2016 verlängerte er letztmals seinen Vertrag. Eine Reaktion des DFB oder von Löw, der am Dienstag um 12.30 seinen vorläufigen WM-Kader verkündet, zu dem Thema gab es vorerst nicht./aer/DP/zb

