Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsches BIP steigt im ersten Quartal um 0,3 Prozent

Das Wirtschaftswachstum in Deutschland hat sich Anfang 2018 wie erwartet abgeschwächt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im ersten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 0,3 Prozent, nachdem es im vierten Quartal 2017 um 0,6 Prozent zugelegt hatte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Zuwachs von 0,3 Prozent prognostiziert. Das Niveau des Vorjahresquartals überstieg das BIP damit kalenderbereinigt um 2,3 (viertes Quartal: 2,9) Prozent. Volkswirte hatten eine Rate von 2,4 Prozent erwartet.

LBBW: Deutscher Wachstumsboom ist vorbei

Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) ist enttäuscht vom deutschen Wirtschaftswachstum im ersten Quartal und sieht ein Ende des Wachstumsbooms. "Zwar hatten die Frühindikatoren einen Rückgang der Dynamik erwarten lassen, aber etwas mehr Wachstum hätte es schon sein können", schreibt Chefvolkswirt Uwe Burkert in einem Kommentar. Die LBBW hatte einen BIP-Anstieg von 0,4 Prozent prognostiziert.

VP: Sinkender Staatskonsum bremst deutsches BIP

Die VP Bank geht davon aus, dass vor allem der sinkende Staatskonsum das Wirtschaftswachstum in Deutschland im ersten Quartal gebremst hat. "Aber auch die Exporte zeigten sich verhältnismäßig schwach - der starke Euro hinterlässt Bremsspuren", schreibt Chefvolkswirt Thomas Gitzel in einem Kommentar. Auch die Warnstreiks der IG Metall und die Grippewelle haben das Wachstum nach seiner Einschätzung etwas geschmälert.

Lampe: Deutsches Wachstum niedriger, aber nicht niedrig

Das Bankhaus Lampe warnt davor, den deutschen Konjunkturaufschwung wegen der Halbierung der Wachstumsrate im ersten Quartal kaputt zu reden. "Das Wachstum ist zwar niedriger, aber es ist nicht niedrig", sagt Chefvolkswirt Alexander Krüger. Nach einer so langen Aufschwungphase seien 0,3 Prozent Wachstum kein schlechtes Ergebnis. Im vierten Quartal 2017 war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,6 Prozent gestiegen.

DIHK: Jahresstart ist Enttäuschung, aber weitere Vorzeichen gut

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat sich ernüchtert über die Wirtschaftsentwicklung im ersten Quartal gezeigt, aber für das weitere Wachstum angesichts der Lage in den Unternehmen eine weiter gute Entwicklung vorhergesagt. "Der Jahresstart ist eine Enttäuschung, aber noch nicht der Anfang vom Ende des Aufschwungs", erklärte DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben. "Die Engpässe haben im ersten Quartal stärker gewirkt als erwartet."

Rekordbeschäftigung in deutscher Industrie

Der Beschäftigungsmotor in der deutschen Industrie läuft weiter rund. Ende März arbeiteten knapp 5,6 Millionen Personen in den Betrieben des verarbeitenden Gewerbes mit 50 und mehr Beschäftigten. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren das 146.000 Mitarbeiter und somit 2,7 Prozent mehr als im März des Vorjahres. Damit erreichte das verarbeitende Gewerbe erneut einen Höchststand bei der Zahl der Beschäftigten seit Beginn der Zeitreihe im Januar 2005.

Chinas Industrieprodukion steigt im April stärker als erwartet

Die Industrieproduktion in China hat sich im April stärker als erwartet beschleunigt. Beim Einzelhandelsumsatz gab es dagegen einen kleinen Dämpfer. Die Industrieproduktion erhöhte sich im vergangenen Monat um 7,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie die nationale Statistikbehörde mitteilte. Im März war sie um 6,0 Prozent gewachsen. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten im Median mit einem Anstieg von 6,4 Prozent im April gerechnet.

Lega-Chef Salvini: Für Koalition in Italien noch "wichtige Punkte" zu klären

Auf dem Weg zur einer italienischen Koalitionsregierung mit der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) sind nach Angaben des Vorsitzenden der rassistischen Lega, Matteo Salvini, noch "wichtige Punkte" zu klären. Es bestünden weiterhin "unterschiedliche Auffassungen", unter anderem bei den Themen Infrastruktur, Einwanderung und bei den Beziehungen zur Europäischen Union, sagte Salvini nach einem knapp einstündigen Gespräch mit Staatschef Sergio Mattarella in Rom.

Macron verurteilt "Gewalt der israelischen Streitkräfte" gegen Gaza-Demonstranten

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat "die Gewalt der israelischen Streitkräfte gegen die Demonstranten" im Gazastreifen verurteilt. In Telefonaten mit Palästinenserpräsident Mahmud Abbas und dem jordanischen König Abdullah betonte Macron zudem die "Notwendigkeit, dass die Demonstrationen in den kommenden Tagen friedlich bleiben", wie der Elyseepalast mitteilte. Macron bekräftigte in den Gesprächen zudem, dass Frankreich die Entscheidung der USA zur Botschaftseröffnung in Jerusalem ablehne.

Kuwait beantragt UN-Sondersitzung zu Unruhen im Gazastreifen

Kuwait hat eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats zu den blutigen Unruhen im Gazastreifen beantragt. Seine Regierung verurteile die Vorfälle, sagte der kuwaitische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Mansur al-Otaibi, in New York zur Begründung. Kuwait gehört dem UN-Gremium als nicht-permanentes Mitglied an.

Mindestens vier Tote bei Selbstmordanschlag in Indonesien

Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Tagen hat in Indonesien eine Familie mit teils minderjährigen Kindern einen Selbstmordanschlag verübt. Bei der Attacke auf das Hauptquartier der Polizei in Indonesiens zweitgrößter Stadt Surabaya kamen nach Polizeiangaben vier der Attentäter ums Leben, mindestens zehn Menschen wurden verletzt. Wie bei den Selbstmordanschlägen einer Familie am Sonntag reklamierte die Terrormiliz IS die Tat für sich.

Trump sagt undichten Stellen im Weißen Haus den Kampf an

Nach dem neuerlichen Bekanntwerden interner Gespräche im Weißen Haus hat US-Präsident Donald Trump undichten Stellen den Kampf angesagt. "Die sogenannten Enthüllungen, die aus dem Weißen Haus kommen, sind eine massive Übertreibung seitens der Fake-News-Medien, um uns so schlecht aussehen zu lassen wie möglich", schrieb Trump in einer wütenden Twitter-Botschaft. "Jetzt, wo das gesagt ist - die Enthüller sind Verräter und Feiglinge, und wir werden herausfinden, wer sie sind!"

+++ Konjunkturdaten +++

Norwegen BIP 1Q +0,6%

Norwegen BIP 1Q PROGNOSE: +0,5%

Norwegen BIP 4Q revidiert auf +0,7% von +0,6%

Indonesien Exporte Apr 14,47 Mrd USD

Indonesien Importe Apr 16,09 Mrd USD

Indonesien Handelsbilanz Apr Defizit 1,62 Mrd USD (PROG Überschuss 835,60 Mio USD)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 15, 2018 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.