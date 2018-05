Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Ulm (pta011/15.05.2018/09:00) - Der Umsatz der Uzin Utz Gruppe betrug zum 31. März 2018 rund 82,8 Mio. EUR (72,7) und lag somit 13,9% über dem Vorjahresniveau. Aufgrund der deutlich gestiegenen Materialeinsatzquote konnte die Uzin Utz Gruppe das Ergebnis aus dem Vorjahr nicht erreichen und lag bei 5,1 Mio. EUR (6,2).



Veränderungen im Konsolidierungskreis Die Uzin Utz Nederland bv hat am 07. Februar 2018 über die gegründete Dachgesellschaft COFOBO Holding B.V. 70% der Großhändler Forinn B.V. und Bosgoed Groothandel B.V. erworben. Diese wurden erstmalig zum ersten Quartal 2018 im Konzern konsolidiert.



Wesentliche Ereignisse der Berichtsperiode Seit dem 01. Januar 2018 ist mit Julian Utz und Philipp Utz die 4. Familiengeneration in den Vorstand des börsennotierten Familienunternehmens eingetreten. Die Umfirmierung der Landesgesellschaften, welche im Jahr 2017 begonnen wurde, ist im ersten Quartal 2018 weitestgehend abgeschlossen.



