Mit Eugen Straub (60) wird jetzt ein ausgewiesener Experte für IT-Services in die SIG-Geschäftsführung berufen. Zuvor war er mehr als zehn Jahre lang bei der Fujitsu Technology Solution GmbH als Sales Director Services tätig. Neben dem Unternehmensgründer und geschäftsführenden Gesellschafter Guido Fetzer übernimmt Eugen Straub ab dem 1. Juni 2018 die Verantwortung für den Vertrieb des Neu-Ulmer IT-Hauses. "Die Serviceorientierung rückt für uns immer mehr in den Fokus. Denn im Zeitalter von IoT und Industrie 4.0 ist künftig alles mit allem vernetzt. Hier müssen wir nicht nur für die passende IKT-Infrastruktur sorgen, sondern vor allem auch die vielfältigen Prozesse mitgestalten und am Laufen halten. Genau hier wird uns Eugen Straub deutlich voranbringen". Dessen Zusammenfassung ist kurz und prägnant: "Das Service-Business ist das Produktgeschäft der Zukunft". Eugen Straub startete seine Karriere 1984 als Serviceleiter bei der Nixdorf Computer AG. Nach der Übernahme durch Siemens im Jahr 1990 leitete er den Service-Vertrieb bei der Siemens Nixdorf AG. 1995 wurde das Dienstleistungs- und Lösungsgeschäft in den Bereichen Informationstechnologie und Telekommunikation aus dem Unternehmen SNI herausgelöst und in die Siemens Business Services GmbH überführt. Dort übernahm Eugen Straub ab 1998 die Vertriebsleitung Service. 2007 wechselte er als Sales Director Service zum damaligen Schwesterunternehmen Fujitsu Siemens Computers, das seit dem Siemens-Ausstieg ab 2009 unter dem Namen Fujitsu Technology Solutions firmiert. Daneben engagiert sich Eugen Straub seit Jahren als Präsident des Fußball Kultur Vereins Neu-Ulm e.V., einem im deutschen Fußball einmaligen Verein. Denn neben dem Sport werden von den Beiträgen und Sponsorengeldern regelmäßig auch kulturelle Einrichtungen und bedürftige Personen über Spenden unterstützt. Mit 1.200 Mitgliedern gehört der Verein, der seit 2016 auch eine Tanzgruppe anbietet, zu den fünf größten Neu-Ulms. Weitere Informationen: [s.i.g.] mbH - IT mit IQ system informations GmbH Susanne Fetzer, Marketing Zeppelinstraße 5/2 - 89231 Neu-Ulm Tel.: +49 (0) 731 935 96-0 Fax: +49 (0) 731 935 96-29 E-Mail: susanne.fetzer@sig-ulm.de www.sig-ulm.de Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Press'n'Relations GmbH Uwe Pagel Magirusstr. 33 - 89077 Ulm Tel.: +49 (0) 731 96287-29 Fax: +49 (0) 731 96287-97 E-Mail: upa@press-n-relations.de www.press-n-relations.de Über [s.i.g.] IT mit IQ [s.i.g.] IT mit IQ steht für ein umfassendes Portfolio aus Hardware, Software und Services, mit dem das IT-Systemhaus seine Kunden lokal wie global in allen Fragen von Storage, Backup, Network-Security, IT-Infrastruktur, Industrial-IT, Unified Communication & Collaboration (UCC) oder Datenschutz unterstützt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Neu-Ulm und einer Niederlassung in Erfurt wurde 1997 gegründet und beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter. Die Unternehmensidee "Play Business Safe" steht für Kompetenz, Vertrauen, Verlässlichkeit und Sicherheit. Zu den Kunden gehören mittelständische Unternehmen genauso wie Global Player, die Öffentliche Verwaltung oder der Gesundheitssektor. Dies ist eine Presseinformation der [s.i.g.] GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

