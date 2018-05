Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die FDP ist in einer Umfrage auf den niedrigsten Wert seit dem vergangenen Sommer gesunken. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, kämen die Liberalen auf 8 Prozent und damit einen halben Punkt weniger als in der Vorwoche, berichtete die Bild-Zeitung unter Berufung auf den Insa-Meinungstrend.

Die Union und die SPD halten nach der Umfrage ihre Ergebnisse mit 32,5 Prozent und 17 Prozent ebenso wie die AfD (15,5 Prozent) und die Grünen (11,5 Prozent). Die Linke gewinnt einen halben Punkt auf 11 Prozent hinzu.

"Die FDP bleibt als einzige Partei im Bundestag einstellig", konstatierte Insa-Chef Hermann Binkert. "Sie fällt auf den tiefsten Wert seit August 2017 zurück."

Eine Koalition aus Union und SPD kommt nach der Erhebung, für die vom 11. bis zum 14. Mai insgesamt 2.098 Bürger befragt wurden, auf zusammen 49,5 Prozent. Ein Jamaika-Bündnis aus CDU/CSU, FDP und Grünen erreicht 52 Prozent. Nur rein rechnerisch würde es nach den Angaben auch für eine knappe parlamenta6rische Mehrheit von Union und AfD reichen, die zusammen auf 48 Prozent kommen.

