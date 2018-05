FRANKFURT (Dow Jones)--Belastet von schwachen Verkäufen in Großbritannien hat BMW auch im April die Absätze nur leicht gesteigert. Die Verkäufe der Kernmarke stiegen vergangenen Monat weltweit um 1,6 Prozent auf 167.275 Fahrzeuge, wie der DAX-Konzern mitteilte. Sowohl Mercedes als auch Audi erzielten im April ein stärkeres Absatzplus im Premiumsegment. Inklusive Mini und Rolls-Royce lag der Zuwachs bei 1,2 Prozent auf 194.889 Einheiten. In den ersten vier Monaten des Jahres wurden von der Kernmarke und in der Gruppe insgesamt 2,5 Prozent mehr Wagen abgesetzt.

In China verzeichnete BMW im vergangenen Monat mit seinen Marken ein Verkaufsplus von 2,5 Prozent. Auf dem britischen Markt brachen die Verkäufe im April dagegen um ein Viertel ein. In Deutschland erzielte der Münchener Hersteller ein Absatzplus von 4,5 Prozent.

Profitieren konnte BMW von der Nachfrage nach den Elektroautos und Hybriden. Im April stieg der Absatz der elektrifizierten Modelle um 52 Prozent, per April lag der Zuwachs bei 42 Prozent. "Wir sind auf dem besten Weg, unser Absatzziel von über 140.000 elektrifizierten Fahrzeugen in diesem Jahr zu erreichen", so Vertriebschef Pieter Nota.

