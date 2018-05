Am Mittwoch wollen ranghohe Vertreter Nord- und Südkoreas die Umsetzung der im April verabschiedeten Panmunjom-Erklärung planen.

Hochrangige Vertreter der beiden koreanischen Staaten wollen am Mittwoch über weitere Schritte hin zu einem Friedensvertrag beraten. Bei dem Treffen in Panmunjom in der entmilitarisierten Zone solle es um Wege gehen, wie die "Panmunjom-Erklärung für Frieden, Wohlstand und Vereinigung der koreanischen Halbinsel" umgesetzt werden könnte, teilte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...